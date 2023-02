Yhdysvallat: ”Väite, että leikkaukset tai hormonihoidot ehkäisevät transsukupuolisten nuorten itsemurhia, on täysin perusteeton”

Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa harkitaan lakiehdotusta, jolla estetään leikkaukset ja murrosiän estolääkitykset alaikäisille.

Terveystoimikunnan julkisessa kuulemisessa on mukana konservatiivinen youtubettaja Matt Walsh, joka on ollut asian eturintamassa dokumenttielokuvastaan ”Mikä on nainen?” lähtien.

In which @mattwalshblog leaves an elected Democrat absolutely speechless with one simple question. This clip is stunning. pic.twitter.com/R9hsy9hSlb — Ben Shapiro (@benshapiro) February 8, 2023

Things were kicked off with this perfectly valid and relevant question from a Republican about claims that “gender affirmation” reduces the suicide rate. As I explained, that claim is utterly baseless pic.twitter.com/VmANPoETqT — Matt Walsh (@MattWalshBlog) February 9, 2023

Republikaanien parlamentaarikko:

”Vain yksi nopea kysymys. Kuulimme viime viikolla ja vielä tänäänkin uutisissa, että on elämänmyönteistä äänestää tätä lakiesitystä vastaan. Itsemurhat ovat yleisiä. Ja itsemurhat ovat vaikuttaneet perheeseeni, joten olen herkkä sille, kun kuulen tällaisen väitteen. Olen lukenut joitakin kirjoituksiasi. Voisitteko kertoa mielenterveystilastoista ja itsemurhataipumuksista transsukupuolisten ihmisten osalta, jotka ovat vaihtaneet sukupuolta tai jotka eivät ole?”

Matt Walsh:

”Toki. Väite, että kemiallisten kastraatiolääkkeiden käyttö, leikkaukset tai hormonaaliset toimenpiteet estäisivät itsemurhat tai että niillä olisi myönteisiä vaikutuksia jälkikäteen, on täysin perusteeton. Tämän tueksi ei ole olemassa uskottavia pitkäaikaisia tutkimuksia, ja yksi syy tähän on se, että tällaisia tutkimuksia ei voi mitenkään olla olemassa, koska emme ole koskaan historiassa tehneet tätä tässä mittakaavassa. Tämä nykyinen lapsista saatu ”sadonkorjuu” koostuu siis todellisuudessa koekaniineista. Se on kokeiluluonteinen. Kokeilemme sitä heihin nähdäksemme, toimiiko se.” ”Nyt he ovat tosiaan yrittäneet muutaman kerran tehdä tutkimuksia. Mielenkiintoista on se, että World Professional Association for Transgender Health (WPATH), joka on radikaali trans-myönteinen äärivasemmistolainen järjestö, yritti todistaa hormonien ja murrosiän estolääkitysten vähentäneen itsemurhien määrää trans-ihmisten keskuudessa. Vaikka heidän tutkimuksessaan ei onnistuttu osoittamaan, että näin olisi tapahtunut. He eivät voineet luoda tätä yhteyttä, koska se ei ole mahdollista.” ”Toinen asia, jonka haluan mainita, on se, että trans-ihmisten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Puhumme eksponentiaalisesta kasvusta, 10-20-kertaistunut. Ja transsukupuolisten puolelta puolestaan kerrotaan, että ”kyse ei ole sosiaalisesta leviämisestä, trans-ihmisiä on aina ollut paljon. Ennen he eivät vain eläneet ympäristössä, joka olisi antanut heille mahdollisuuden puolustaa itseään”. Ja nyt he voivat ensimmäistä kertaa tulla esiin.” ”Mutta jos näin olisi, jos näitä miljoonia trans-ihmisiä olisi aina ollut, ja jos olisi myös totta, että ilman hyväksyntää he tappaisivat itsensä, niin silloin meidän pitäisi pystyä katsomaan historiaa taaksepäin ja löytää tämä uskomaton jatkuva lapsiin kohdistuva epidemia, jossa lapset mystisesti tappavat itsensä, koska heitä ei hyväksytä trans-ihmisiksi. Ja me näemme, että näin ei tapahtunut. Nuorten itsemurhien määrä on myös kasvanut eksponentiaalisesti trans-ihmisten tunnustamisen myötä. Transsukupuolisuuden vahvistaminen aiheuttaa siis itsemurhia, ei päinvastoin.” ”Viimeinen asia, jonka haluan todeta, on se, että itsemurhien määrä trans-ihmisten keskuudessa on kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Kaikkien tilastotietojen mukaan se on edelleen korkealla tasolla, jopa leikkausten jälkeen. Luotettavimpien saatavilla olevien tietojen mukaan trans-ihmisten itsemurhat ovat suurimmillaan muutamia vuosia leikkauksen jälkeen.”

Today I testified at a committee hearing in support of a bill banning child mutilation in Tennessee. A Democrat on the committee asked what qualifies me to speak on the subject. It was a very dumb question but I tried my best to answer it for him. pic.twitter.com/56gAnl4TAL — Matt Walsh (@MattWalshBlog) February 8, 2023

Lähde: FDS