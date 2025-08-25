Yhdysvalloissa politiikassa toimiva somali: ”Tavoitteenamme on lobata Somalian puolesta”

Länsimaiden politiikassa toimivat rotumuukalaiset ajavat aina häikäilemättömästi oman etnisen ryhmänsä etuja.

Ohion osavaltion edustajainhuoneen jäsen, Ismail Mohamed, oli antanut somaliaksi haastattelun Somalian kansalliselle televisiolle ja sanonut Yhdysvaltojen politiikassa mukana olevien somalien ajavan yhdessä Somalian etuja.

Mohamed kuvaili, kuinka heillä on yli 20 Yhdysvaltain politiikassa toimivan somalin tiiviin yhteistyön chat-ryhmä, johon kuuluu myös kongressin edustaja Ilhan Omar, jossa he keskustelevat somalien asioiden ajamisesta.

”Päätavoitteemme on käsitellä asioita, jotka liittyvät Somaliaan. Se on maamme ja kansamme. Tavoitteenamme on yhdistynyt rintama Somalian puolesta lobbaamiselle, sekä auttaa Somaliaa pääsemään irti valtionvelastaan ja merirahtikriisistään,” Mohamed oli sanonut haastattelussa.

Samalla Mohamed kertoi saavutuksestaan saada Ohion Columbuksessa katu nimetyksi Sayid Mohamed Abdullah Hassanin mukaan, jota hän kutsui ”Somalian isäksi, jonka arvo ja kunnia on vertaansa vailla yli kenenkään muun somalin historiassa, ja että hän on arvollinen saamaan kadun nimetyksi hänen mukaansa.” Mohamed oli julkaissut videon, missä hän seisoo Hassanin nimeä kantavan kyltin luona kadulla. Somali sanoi, että ”Kehittelin idean kunnianosoituksesta jo ennen kuin tulin valituksi.”

Mohamedin tapaus ei ole ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltojen politiikassa toimiva somali julistaa olevansa lähtökohtaisesti uskollinen Somalialle Amerikan sijaan. Kongressin edustaja Ilhan Omar oli vuonna 2024 sanonut somaliaksi olevansa ”ensiksi somali ja toisena muslimi” ja että ”Yhdysvaltojen hallitus tulee tekemään vain sen, mitä somalit Yhdysvalloissa haluavat.”

Lausunnon mentyä viraaliksi käännöksen myötä, monet republikaanit olivat vaatineet Omarin eroamista. Omar oli vastannut tähän sanoen käännöksen tulleen väärin tulkituksi ja syytti kriitikoitaan ”ahdistelusta ja valheista.”

