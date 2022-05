Yhdysvaltain edustajainhuone myöntää jääneensä Venäjän jälkeen ydinasevoimien nykyaikaistamisessa

Yhdysvaltain tiedotusvälineet, sotilasasiantuntijat, parlamentaarikot ja virkamiehet keskustelevat tarpeesta päivittää Pentagonin ydinohjusarsenaalia. Gazeta.ru selvitti, miksi tästä aiheesta on tullut ajankohtainen ja miten se liittyy Ukrainaan.

Yhdysvallat saattaa jäädä ilman keskeistä ydinasetta, uutisoi Defense News. Kyseessä on B83-lämpöydinpommi (vetypommi), joka kehitettiin 1970-luvulla. Vaikka B83-ohjusta pidetäänkin vanhentuneena, se on edelleen yksi Yhdysvaltain ilmavoimien tärkeimmistä ydinaseista.

”Vuonna 2021 Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto päätti jatkaa lämpöydinpommin kunnossapidon taloudellista tukemista, mutta valtionpäämies ei sittemmin eritellyt kyseistä asetta vuoden 2022 ydinasevalmiusarviossaan. Tämä herätti kiivaan keskustelun kongressissa”, Defense Newsin artikkelissa todettiin.

Fox News -televisiokanavan siteeraaman Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsenen Doug Lambornin mukaan Bidenin päätöksessä ei kuitenkaan ole paljon järkeä, koska Yhdysvallat ei voi korvata tätä pommia toisella aseella lähitulevaisuudessa. ”Emme pysty vastaamaan venäläisille millään tavalla”, Lamborn sanoi.

Aiemmin Yhdysvaltain kansallisen tiedustelupalvelun johtajan Avril Haynesin toimisto julkaisi julkisen raportin, jonka mukaan Venäjä laajentaa ja parantaa ydinasearsenaaliaan ja lisää strategisia asevalmiuksiaan, jotka muodostavat ”merkittävän uhan” Washingtonille.

Yhdysvaltain tiedusteluarvioiden mukaan Venäjä pitää ydinasevoimavarojaan välttämättöminä pelotteen ja tehtävän varmistamisen kannalta mahdollisen konfliktin sattuessa Yhdysvaltojen ja Naton kanssa.

Isänmaan arsenaali -lehden päätoimittajan Aleksei Leonkovin mukaan Washingtonin pelot johtuvat siitä, että Yhdysvalloilla itsellään ”ei mene hyvin ydinaseiden kanssa”.

”He sanovat jo etukäteen, että Venäjä on heidän päävastustajansa tässä tarinassa. Mutta se on aina ollut tärkein kilpailija. Venäjällä on nykyään nykyaikaisimmat ydinaseet. Nykyaikaisten aseiden ja sotilasvarusteiden osuus Venäjän ydinkolmikosta, johon kuuluvat strateginen lentokalusto, mannertenväliset ballistiset ohjukset ja ydinsukellusveneiden ohjustukialukset, on 88 prosenttia. Nämä ovat viralliset luvut. Kun edistyksellinen maalle sijoitettu siiloon perustuva ohjusjärjestelmä, joka pystyy kuljettamaan Sarmat-ydinkärkiä, saadaan sataprosenttinen päivitys”, Leonkov sanoi.

Hänen mukaansa Pentagon ei ole käsitellyt ballistisia ohjuksia kolmeenkymmeneen vuoteen. ”Taistelukärkiä tai Minuteman III -ohjuksia ei ole päivitetty. Jo Ukrainassa toteutetun erikoisoperaation aikana Yhdysvallat perui suunnitellun päivitetyn Minuteman III -ohjuksen koelaukaisun osoittaakseen muka rauhanomaisia aikomuksiaan. Syynä on oikeastaan se, että siellä ei ollut tarjolla mitään uutta”, Leonkov uskoo.

Yhdysvallat rakentaa parhaillaan uutta LGM-35A Sentinel -ohjusta korvaamaan Minuteman III -ohjuksen, jonka odotetaan tulevan käyttöön vasta vuonna 2029. Myös muuta ydinohjusaseistusta voitaisiin päivittää vasta lähitulevaisuudessa. ”Strategisen raskaan pommikoneen LRSO-risteilyohjuksen on määrä saapua vuoteen 2025 mennessä korvaamaan AGM-86 ALCM -ohjus. Tämä on vanha ohjus, se on yli 40 vuotta vanha”, sanoi IMEMO RAS:n vanhempi tutkija Konstantin Bogdanov Gazeta.ru:lle.

Samaan aikaan Bogdanovin mukaan puheet ydinaseiden käytön todennäköisyydestä ovat ”ylikuumentuneita tunteita ja kärjistyneitä käsityksiä nykytilanteesta”.

”Yhdysvaltojen Ukrainaa koskeva politiikka on alusta alkaen ollut suuntautunut konfliktin ylläpitämiseen mahdollisimman pitkään, jotta alueelle saataisiin luotua ongelmia erityisesti Venäjälle. Toinen tavoite oli pitää konflikti Ukrainan rajojen sisällä. Tavanomaisten aseiden toimitukset vaikuttavat suoraan ainakin ensimmäiseen näistä seikoista ja epäsuorasti toiseen”, Bogdanov uskoo.

Hänen mielestään Yhdysvallat tarvitsee pitkittyneen konfliktin, johon Venäjä käyttää voimavarojaan.

”Siksi konfliktia viivytetään tarvikkeilla, ja puheet ydinaseista ovat vain osa psykologista sodankäyntiä. Keskustelu ydinaseiden käytöstä on bluffia. Niin kauan kuin konflikti rajoittuu Ukrainan alueelle, ei ole mitään todellista syytä harkita tällaista skenaariota”, Bogdanov totesi.

Sotilasasiantuntija Dmytro Stefanovich on samankaltaisella kannalla.

”Se, että länsi toimittaa tavanomaisia aseita AFU:lle, ei ole edellytys sille, että Venäjä tai Yhdysvallat voisi käyttää ydinaseita. Ydinaseiden käyttöön Ukrainan alueella ei ole myöskään taktista tai operatiivista tarvetta. Kaikilla osapuolilla on nyt tilaa lisätä tavanomaisten aseiden käytön intensiteettiä”, Stefanovich tiivisti.

Lähde: Gazeta.ru