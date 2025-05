Yhdysvaltain entinen Syyrian-suurlähettiläs: ”Valmistelin al-Qaidan johtajaa ennen Assadin syrjäyttämistä”

Robert Ford on eläkkeellä oleva vanhempi diplomaatti, jolla on laaja kokemus Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta. Hän toimi aiemmin Yhdysvaltain suurlähettiläänä Syyriassa ja Algeriassa sekä Irakin apulaislähettiläänä. Toukokuussa hän osallistui Baltimoren ulkoasiainneuvoston järjestämään seminaariin, jossa hän kertoi näkemyksiään uudesta Syyriasta ja sen johtajista.

Ulkoasiainfoorumissa entinen diplomaatti kehui rooliaan al-Qaidaan kytköksissä olevan terroristijohtaja Abu Mohammed al-Julanin – joka johti Hayat Tahrir al-Sham (HTS) -ryhmän islamistitaistelijoita – nostamisessa poliittiseksi toimijaksi Syyriassa.

Robert Fordin mukaan hän piti vuonna 2023 yhdessä ”konfliktien ratkaisemiseen erikoistuneen brittiläisen kansalaisjärjestön” kanssa useita tapaamisia al-Julanin kanssa tavoitteenaan ohjata tämä pois terrorismin maailmasta ja tehdä hänestä poliitikko.

”Vuodesta 2023 alkaen eräs konfliktien ratkaisemiseen erikoistunut brittiläinen kansalaisjärjestö kutsui minut auttamaan heitä saamaan tämän miehen pois terrorismin maailmasta valtavirran politiikkaan”, Ford sanoi luennon aikana.

Former US diplomat Robert Ford boasts about his role in rebranding ISIS terrorist Jolani. But Ford is dissembling. He was a key patron of the death squads in Syria, from 2011 onwards. https://t.co/yOz1xAWBJF pic.twitter.com/mYAdueK98M

— tim anderson (@timand2037) May 20, 2025