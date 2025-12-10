Yhdysvaltain historian suurin veropetos: somalialaisverkostot Minnesotassa syytettynä miljardin dollarin huijauksesta

Liittovaltion viranomaiset tutkivat laajaa petosvyyhtiä, jota Valkoinen talo kuvaa Yhdysvaltain historian suurimmaksi veropetokseksi. Somalialaisverkostot Minnesotassa ovat syytettyinä miljardin dollarin arvoisesta sosiaaliturvahuijauksesta

Minnesotan somalialaisyhteisöön kytkeytyvät verkostot ovat syytettyinä valtavasta sosiaaliturvahuijauksesta, jonka arvo nousee yli miljardiin dollariin. Valkoisen talon viranomaiset kuvaavat tapausta Yhdysvaltain historian suurimmaksi veropetokseksi.

Vähintään 86 epäiltyä, pääosin somalialaisalueilta, on liitetty kolmeen merkittävään rikosryhmään. Näiden väitetään laskuttaneen valtiolta tekaistuista lasten aterioista, kodittomien tukipalveluista ja autismiterapioista.

Poliittiset kytkökset ja ICE:n pidätys

Maahanmuuttovirasto ICE pidätti Abdul Dahir Ibrahimin, somalialaisen miehen, jolla on ollut karkotusmääräys jo vuodesta 2004. Hänet on aiemmin tuomittu Kanadassa turvapaikkapetoksesta ja Minnesotassa väärän tiedon antamisesta poliisille.

Ibrahim on kuvattu useiden demokraattipoliitikkojen rinnalla, kuten kuvernööri Tim Walz, kongressiedustaja Ilhan Omar, kaupunginvaltuutettu Jamal Osman ja osavaltion senaattori Omar Fateh. Sekä Osman että Fateh kirjoittivat suosituskirjeitä hänen puolestaan maahanmuuttoasioissa.

Trump: ”Minnesota on rahanpesun keskus”

Presidentti Donald Trump on nimennyt Minnesotan rahanpesun keskukseksi ja käyttänyt paljastunutta huijausta perusteluna vetäytyä erityisistä suojelusäännöistä tuhansilta somalialaisilta siirtolaisilta. Truth Socialissa hän totesi, että somalien tulisi ”palata sinne, mistä he tulivat”.

Walz puolustaa somaliyhteisöä

Kuvernööri Walz torjuu Trumpin lausunnot ja korostaa somalien merkitystä Minnesotan ”elinvoimaisuudelle ja taloudelle”. Hänen mukaansa kokonaisen ihmisryhmän demonisointi etnisyyden perusteella on väärin.

Terroriyhteyksiä tutkitaan

National Filen mukaan liittovaltion viranomaiset selvittävät, onko osa petosrahoista päätynyt Somaliassa toimivalle terroristijärjestölle al-Shabaabille. Jos epäilyt vahvistuvat, kyseessä olisi paitsi taloudellinen myös kansallinen turvallisuusuhka.

Lähde: National File, Fox News

Lue lisää aiheesta: