Yhdysvaltain ilmailuhallinnon monimuotoisuutta edistävään ohjelmaan kuuluu keskittyminen ”vakavasti älyllisesti” ja ”psykiatrisesti” vammaisten henkilöiden palkkaamiseen

Yhdysvaltain liittovaltion ilmailuhallinto (FAA) rekrytoi aktiivisesti työntekijöitä, joilla on ”vakavaa älyllistä” vammaisuutta, psykiatrisia ongelmia ja muita henkisiä ja fyysisiä tiloja osana monimuotoisuutta ja osallisuutta edistävää palkkausaloitetta, joka on määritelty viraston verkkosivuilla.

”Kohdennetut vammat ovat niitä vammoja, joita liittovaltion hallitus on politiikkanaan määritellyt erityisesti korostettaviksi rekrytoinnissa ja palkkauksessa”, FAA:n verkkosivusto toteaa. ”Niihin kuuluvat kuulo-, näkö-, raajojen puuttuminen, osittainen halvaus, täydellinen halvaus, epilepsia, vakava älyllinen vammaisuus, psykiatrinen vammaisuus ja kääpiökasvuisuus.”

Aloite on osa FAA:n ”Monimuotoisuus ja osallisuus” -palkkaussuunnitelmaa, joka väittää, että ”monimuotoisuus on olennainen osa FAA:n tehtävän – turvallisen ja tehokkaan matkustamisen varmistamisen koko maassamme ja sen ulkopuolella – saavuttamisessa.”

FAA:n verkkosivuilla näkyy, että viraston ohjeet monimuotoisuuden palkkaamisesta päivitettiin viimeksi 23. maaliskuuta 2022.

FAA, jota johtaa liikenneministeri Pete Buttigiegin osasto, on hallituksen virasto, joka säätelee siviili-ilmailua ja työllistää noin 45 000 ihmistä.

Kaikkien huomio on ollut viime päivinä FAA:ssa ja lentoteollisuudessa, kun Boeing 737 Max 9 -koneen hätäovi räjähti auki Alaska Airlinesin lennolla 5. tammikuuta.

FAA asetti kaikki 737 MAX 9 -koneet lentokieltoon tapauksen jälkeen ja suorittaa”laajaa tarkastusta” ja huoltotöitä.

FAA ilmoitti lisäävänsä valvontaa Boeingia kohtaan tapauksen jälkeen, mukaan lukien Boeingin 737 Max 9 -suihkukoneiden tuotantolinjan ja lentokonevalmistajalle osia toimittavien yritysten tarkastamisen.

Tapauksen jälkeen sosiaalisen median kommentoijat ja julkisuuden henkilöt ovat syyttäneet, että lentoyhtiöiden ja lentokonevalmistajien painotus monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja osallisuuteen liittyvissä aloitteissa on tehnyt lentämisestä vähemmän turvallista.

”Haluatko lentää lentokoneella, jossa on painotettu tasa-arvoista palkkausta turvallisuutesi kustannuksella?”, teknologiabiljonääri Elon Musk kirjoitti viime viikolla X:ssä. ”Se on oikeasti tapahtumassa.”

”DEI:n mätäpaise lentoteollisuudessa on pahempi kuin luuletkaan,” Daily Wiren kommentaattori Matt Walsh kirjoitti mielipidekirjoituksessaan viime viikolla.

FAA:n verkkosivuilla virasto väittää, että henkilöt, joilla on ”vakavia” henkisiä ja fyysisiä vammaisuuksia, ovat liittovaltion työvoiman vähiten edustettu osa.

”Koska monimuotoisuus on niin kriittistä, FAA tukee aktiivisesti ja osallistuu erilaisiin yhdistyksiin, ohjelmiin, koalitioihin ja aloitteisiin tukeakseen ja majoittaakseen työntekijöitä monimuotoisista yhteisöistä ja taustoista. Ihmisemme ovat voimavaramme, ja me panostamme heihin suuresti ja arvostamme heitä sellaisina”, FAA toteaa.

FAA:lta pyydettäessä kommenttia aloitteesta, mukaan lukien minkälaisia tehtäviä vammaiset henkilöt täyttäisivät, FAA kertoi Fox News Digitalille, että virasto etsii ja arvioi perusteellisesti päteviä ehdokkaita ”mahdollisimman monista lähtökohdista” erilaisiin tehtäviin.

”FAA työllistää kymmeniä tuhansia ihmisiä monenlaisiin tehtäviin, hallinnollisista rooleista kriittisten turvallisuustoimintojen valvontaan ja toteutukseen. Kuten monet suuret työnantajat, virasto aktiivisesti etsii päteviä ehdokkaita mahdollisimman monista lähteistä, ja kaikkien on täytettävä tiukat pätevyysvaatimukset, jotka tietenkin vaihtelevat tehtävästä riippuen,” FAA sanoi.

”Ilmailualalla on vastuu matkustajien turvallisuudesta aivan kuten terveydenhuoltoalalla on vastuu potilaiden turvallisuudesta. Nämä vastuut ovat muita tekijöitä tärkeämpiä, kun harkitaan hakijoita näille aloille”, sanoi eläkkeellä oleva professori ja entinen opetusdekaani Pennsylvanian yliopiston lääketieteellisessä koulussa.

”Valitettavasti,” Goldfarb sanoi, että identiteettipolitiikka ”luo mahdollisuuksia niin kutsutuille sorretuille ryhmille alentamalla standardeja näille aloille pääsemiseksi ja siten vaarantamalla niiden turvallisuuden, joita sen on tarkoitus palvella. Joissakin pyrkimyksissä identiteettipolitiikka yksinkertaisesti ei sovellu,” hän lisäsi.

