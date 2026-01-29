Yhdysvaltain jätti-ajatushautomo vaatii: Trumpin on kaadettava Iranin islamistihallinto nyt

Yhdysvaltalainen turvallisuusajatushautomo vaatii presidentti Trumpia käyttämään “ainutlaatuista hetkeä” Iranin islamistihallinnon kaatamiseen.

Iranin valtion suorittamien joukkomurhien ja laajojen protestien jälkeen Washingtonissa toimiva, Israel-myönteinen turvallisuusinstituutti vaatii Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia hylkäämään neuvottelulinjan ja käyttämään historiallista tilaisuutta Iranin islamilaisen tasavallan horjuttamiseen.

Jewish Institute for National Security of America (JINSA) arvioi, että Iranin teokratia on nyt heikoimmillaan vuosikymmeniin. Maan sisäiset levottomuudet, mielenosoittajien tappaminen ja internetin rajoitukset ovat painaneet tilanteen kansainvälisen huomion ulkopuolelle — mutta eivät poistaneet kriisin vakavuutta.

“Tämä on ainutlaatuinen hetki”

JINSAn puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Michael Makovsky totesi Iran International -kanavan Eye for Iran -podcastissa, että Yhdysvaltojen tulisi ensimmäistä kertaa tehdä tavoitteensa selväksi: Iranin nykyisen hallinnon on kaaduttava.

JINSAn politiikkajohtaja Blaise Misztal säesti viestiä toteamalla, että viime kuukausien tapahtumat ovat avanneet “poikkeuksellisen strategisen mahdollisuuden”.

“Tämä on ainutlaatuinen hetki. Jos länsi epäröi, Teheran saa aikaa toipua,” Misztal varoitti.

Ajatushautomo kehottaa Trumpin hallintoa katkaisemaan neuvottelut, kiristämään painetta Iranin vallankumouskaartia (IRGC) kohtaan ja rakentamaan järjestelmällisiä tukiverkkoja Iranin oppositiolle.

Misztalin mukaan länsimaat ovat vuosia kohdelleet Iranin ydinohjelmaa, ohjuskehitystä ja aseellisten ryhmien tukemista erillisinä kysymyksinä, vaikka ne ovat hänen mukaansa saman ideologisen teokratian oireita.

Trumpin sanat puntarissa

Trump on viime viikkoina ilmaissut tukensa Iranin mielenosoittajille ja varoittanut Teherania väkivallan käytöstä. Nyt katseet kohdistuvat siihen, seuraavatko sanat tekoja.

Samaan aikaan jännitteet heijastuvat jo alueellisesti ja globaalisti: Yhdysvallat on lähettänyt lisää merivoimia Lähi-itään, ja useat eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat keskeyttäneet tai vähentäneet lentojaan alueen turvallisuustilanteen vuoksi.

