Yhdysvaltain kongressi kieltää Israelin arvostelun

Useat konservatiivit Yhdysvalloissa arvostelevat voimakkaasti edustajainhuonetta siitä, että se on äänestänyt sellaisen lain puolesta, jolla käytännössä kriminalisoidaan tietyt Israelin arvostelun muodot.

Kongressin edustajainhuone äänesti keskiviikkona lakiehdotuksen puolesta äänin 320-91. Vain 70 demokraattia ja 21 republikaania äänesti sitä vastaan.

Lakiesitys on vastaus Israelin vastaisiin protesteihin, jotka ovat viime aikoina ravistelleet Yhdysvaltain yliopistoja. Lain mukaan opetusministeriön on käytettävä International Holocaust Remembrance Alliance -järjestön antisemitismin määritelmää, kun se panee täytäntöön liittovaltion syrjinnän vastaisia lakeja.

Tämän laajan määritelmän mukaan antisemitismiä ei ole vain väite, että juutalaiset hallitsevat tiedotusvälineitä, hallitusta ja muuta vastaavaa. On myös ”antisemitististä” arvostella Israelia eri tavoin ja käyttää ”kaksinaismoraalia”, kun puhutaan kyseisestä valtiosta.

Lakiehdotuksen arvostelijoiden mukaan määritelmä on liian laaja ja voi johtaa sensuuriongelmiin.

Yhdysvalloissa oikeistolaiset ovat viime aikoina alkaneet arvostella Yhdysvaltojen lähes ehdotonta tukea Israelille. Useat tunnetut konservatiiviset mielipidevaikuttajat kritisoivat nyt voimakkaasti lakiehdotusta.

Konservatiivijärjestö Turning Point USA:n perustaja Charlie Kirk kirjoittaa X:ssä, että lakiesitys on ”räikeän perustuslain vastainen ja pelottava hyökkäys perustuslain ensimmäistä lisäystä vastaan” (joka takaa muun muassa kokoontumis- ja sananvapauden, FT huom.).

”Tämä lakiesitys tekisi laittomaksi verrata Israelin politiikkaa natsien politiikkaan. Se tekisi laittomaksi kuvata Israelia rasistiseksi. Se tekisi laittomaksi syyttää Yhdysvaltain kansalaista siitä, että hän on uskollisempi Israelille kuin Yhdysvalloille”, hän sanoi.

”Raamatun osien kriminalisointi”

Charlie Kirk kyseenalaistaa myös sen, ”kriminalisoidaanko lakiehdotuksella osia Raamatusta”, kun otetaan huomioon, että Uudessa testamentissa kuvataan selvästi, että juutalaiset ovat Jeesuksen kuoleman takana – käsitys, joka nykyisessä määritelmässä luokitellaan myös ”antisemitismiksi”.

Toinen konservatiivi Matt Walsh kirjoittaa:

”Lakiehdotus on häpeällinen, ja kaikki sitä tukevat republikaanit pitäisi asettaa vakavasti kyseenalaisiksi. Lakiehdotus leimaa Israelin hallituksen arvostelun käytännössä ’antisemitismiksi’. Ajatus siitä, että amerikkalaisia pitäisi laillisesti rangaista millään tavalla minkä tahansa hallituksen – jopa vieraan hallituksen – arvostelusta, on silkkaa hulluutta ja täysin epäamerikkalaista.”

Matt Walshin entinen kollega konservatiivisessa Daily Wire -lehdessä, Candace Owens, julkisti hiljattain olevansa Israelin kriitikko. Hän toteaa, että ”Jeesuksen kuoleman todellinen tarina luokitellaan nyt antisemitistiseksi”.

Fox Newsin entinen tähti Tucker Carlsson sanoo, että laki tekee Uudesta testamentista laittoman.

