Yhdysvaltain kongressin jäsen julisti olevansa guatemalalainen amerikkalaisen sijaan

Kongressissa toimii ulkomaalaistaustainen poliitikko, joka käytännössä avoimesti julistaa olevansa Amerikan sijaan olevansa uskollinen ulkovallalle.

Yhdysvaltain kongressissa toimiva demokraattipoliitikko, Delia Ramirez, oli vieraillut Pan-Amerikan konferenssissa Meksikossa ja puheessaan julistanut: ”Olen ylpeä guatemalalainen ennen kuin olen amerikkalainen.”

Amerikan kotimaan turvallisuusvirasto vaatii kaikilta maahanmuuttajilta uskollisuudenvalaa Yhdysvalloille ennen kansalaisuuden myöntämistä. Ramirez ei tätä ole kuitenkaan joutunut tekemään, sillä hän on syntynyt Amerikassa. Omilla nettisivuillaan demokraatti kertoo vanhempiensa aikoinaan tulleen Yhdysvaltoihin laittomasti Guatemalasta, ja että hän on naimissa laittomasti maassa olevan miehen kanssa.

Valkoinen talo ja myös jotkut demokraattipoliitikot olivat tuominneet Ramirezin lausunnon.

”Nämä demokraattien kommentit ovat halveksuttavia ja alleviivaavat heidän omistautuneisuuttaan asettamaan amerikkalaiset viimeiseksi. Vahvana vastakohtana tälle, presidentti Trump työskentelee väsymättömästi turvatakseen rauhansopimuksia, karkottaakseen laittomat rikolliset muukalaiset, ja edistääkseen Amerikan etuja kotona ja ulkomailla,” Valkoisen talon edustaja Liz Huston oli kommentoinut.

Ramirezin lausunnot edustavat todennäköisesti monien ulkomaalaistaustaisten poliitikkojen todellista luonnetta.

Lähteet: Breitbart, Fox News

