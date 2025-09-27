Yhdysvaltain oikeusministeriö iskee Sorosin säätiöön – vasemmistoterrorismin rahoittaminen tutkintaan

Vasemmistolaiset kansalaisjärjestöt ovat nyt rikostutkinnan kohteena ja seuraukset voivat olla kauaskantoisia. Yhdysvaltain oikeusministeriö valmistautuu tutkimaan George Sorosin säätiötä epäiltynä äärivasemmiston tukemisesta ja terrorismin rahoittamisesta.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on kehottanut liittovaltion syyttäjiä valmistelemaan tutkintaa George Sorosin rahoittamasta Open Society Foundations (OSF)-säätiöstä . Taustalla ovat syytökset siitä, että 95-vuotias oligarkki olisi tukenut väkivaltaisia äärivasemmistolaisia liikkeitä.

New York Timesin mukaan apulaisoikeuskanslerin toimistosta on lähetetty useille syyttäjänvirastoille kirje, jossa luetellaan mahdollisia rikosnimikkeitä – muun muassa tuhopoltto ja terrorismin tukeminen. Aloite sai vauhtia sen jälkeen, kun Valkoinen talo vihjasi oikeustoimiin Charlie Kirkin kuoleman seurauksena, ja kohdisti uhkauksia tiettyihin vasemmistolaisiin kansalaisjärjestöihin.

Open Society Foundations kiistää syytökset jyrkästi.

”Avoimen yhteiskunnan säätiöt tuomitsevat yksiselitteisesti terrorismin eivätkä rahoita terrorismia. Toimintamme on rauhanomaista ja laillista, ja edunsaajiemme odotetaan noudattavan ihmisoikeusperiaatteita ja lakia”, säätiö kirjoittaa.

”Nämä syytökset ovat poliittisesti motivoituneita hyökkäyksiä kansalaisyhteiskuntaa vastaan, joiden tarkoituksena on vaientaa hallinnon vastainen puhe ja heikentää perustuslaissa suojattua oikeutta sananvapauteen. Kun valtaa käytetään väärin joidenkin ihmisten oikeuksien riistämiseksi, kaikkien oikeudet ovat vaarassa heikentyä”, säätiö jatkaa.

”Emme enää anna näiden hullujen repiä Yhdysvaltoja kappaleiksi”

Oikeusministeriö ei kommentoi yksittäisiä tutkintapyyntöjä, mutta vakuuttaa sitoutumisensa kansalaisten turvallisuuteen. Mikäli jokin järjestö rikkoo lakia tai uhkaa yleistä turvallisuutta, ministeriö lupaa käyttää kaikki lain sallimat keinot – mukaan lukien tutkinnat ja syytteet – saattaakseen toimijat vastuuseen.

Varapresidentti JD Vance ja Valkoisen talon apulaiskansliapäällikkö Stephen Miller ovat Kirkin kuoleman jälkeen vaatineet kovempia toimia väkivaltaisiksi luonnehtimiaan verkostoja vastaan.

”Käytämme kaikki resurssit, joita meillä on käytössämme oikeusministeriössä, sisäisen turvallisuuden ministeriössä ja koko tässä hallituksessa tunnistaaksemme, häiritäksemme, purkaaksemme ja tuhotaksemme nämä verkostot ja tehdäksemme Amerikasta jälleen turvallisen amerikkalaisille”, Miller sanoi Vancen isännöimässä podcastissa.

”Metsästämme kansalaisjärjestöjen verkostoa, joka yllyttää väkivaltaan, mahdollistaa sen ja osallistuu siihen”, Vance sanoi.

”Organisaatioita vastaan ei pitäisi hyökätä niiden tehtävän täyttämisestä tai arvojensa ilmaisemisesta palvelemiensa yhteisöjen tukemiseksi. Torjumme yritykset käyttää poliittista väkivaltaa työmme vääristelyyn tai perusvapauksiemme, kuten sananvapauden ja lahjoitusoikeuden rajoittamiseen. Yritykset vaientaa puhe, kriminalisoida toisinajattelijat sekä tulkita väärin ja rajoittaa hyväntekeväisyyslahjoituksia heikentävät demokratiaamme ja vahingoittavat kaikkia amerikkalaisia”, kansalaisjärjestöjen koalitio kirjoittaa The Hillin mukaan.

Elokuussa presidentti Donald Trump vaati, että George Soros ja hänen poikansa Alex Soros asetetaan syytteeseen RICO-lain nojalla.

”George Soros ja hänen hämmästyttävä vasemmistolainen poikansa pitäisi asettaa syytteeseen RICO:n kanssa heidän tuestaan väkivaltaisille mielenosoituksille ja paljon muulle kaikkialla Yhdysvalloissa”, Trump kirjoitti.

”Emme enää anna näiden hullujen repiä Yhdysvaltoja kappaleiksi… Soros ja hänen psykopaattiryhmänsä ovat aiheuttaneet suurta vahinkoa maallemme! Siihen kuuluvat hänen hullut ystävänsä länsirannikolla. Ole varovainen, me tarkkailemme sinua!”, Trump ilmoitti.

Lähde: New York Times, The Hill

