Yhdysvaltain presidentti Biden: ”Julmat ja ennakkoluuloiset vanhemmat vastustavat lapsensa transsukupuolisuutta”

”Amerikkalaiset, jotka suojelevat lapsia transsukupuolisuudelta ja peruuttamattomilta leikkauksilta, ovat hysteerisiä, ennakkoluuloisia, julmia terroristeja”, vastasi presidentti Joe Biden valmiiksi käsikirjoitetulla vastauksella Valkoisen talon tilaisuudessa esitettyyn kysymykseen.

Biden lupasi Valkoisen talon puhujakorokkeelta, että hän tulee puolustamaan uusia oikeuksia usein ristiriitaista väestöryhmää edustaville monimuotoisille ”LGBT-ihmisille”.

”Taistelumme ei ole vielä läheskään ohi, koska meillä on joitakin hysteerikkoja ja ennakkoluuloisia ihmisiä, jotka ovat mukana kaikessa siinä, mitä näette tapahtuvan ympäri maata. Pelkoon vetoaminen on täysin perusteeton vetoomus. Inhottavaa.” Biden sanoi.

”On väärin, että äärioikeistolaiset (republikaanien) virkamiehet ajavat vihamielisiä lakiesityksiä, jotka kohdistuvat transsukupuolisiin lapsiin, pelottelevat perheitä ja kriminalisoivat lääkäreitä”. Nämä ovat MEIDÄN lapsiamme. Nämä ovat meidän lähimmäisiämme. Se on julmaa ja sydämetöntä.”

Tunteisiin vetoava tuenilmaisu kuvastaa demokraattien tarvetta houkutella nuoret edistysmieliset äänestäjänsä äänestyskoppiin vuonna 2024 laskevien palkkojen, nousevien vuokrien ja laajenevan yhteiskunnallisen kaaoksen keskellä. Niinpä Bidenin valmiiksi kirjoitettu lausunto tarjosi edistysmielisille ilmapiiriä nostattavaa roolia vuodelle 2024 ”pelastamalla uhriksi joutuneet ”trans-lapset” äärioikeiston vihalta.”

”Mikään nimittely ei hiljennä vanhempia, jotka ovat huolissaan lapsensa elämään kohdistuvista kielteisistä vaikutuksista”, vastasi Asra Nomani, kirjailija ja aktivisti Fairfaxin piirikunnasta. Hän jatkoi:

”Isoisä Joe Biden on unohtanut, mitä tarkoittaa olla isä ja kasvattaa nelivuotiasta. Hän on unohtanut, että lapsi ei osaa edes sitoa kengännauhojaan. Mutta nyt he joutuvat kouluissa kohtaamaan sellaisia käsitteitä kuin ”binäärinen”, ”transsukupuolinen”, ”queer-teoria”. ”panseksuaalisuus” ja ”intersukupuolisuus”, ja olen kirjaimellisesti kääntänyt sivuja koulukirjoissa, joita opetetaan Amerikan nuorimmille ja haavoittuvimmille kansalaisille.”

Mielipidetutkimukset osoittavat, että amerikkalaiset vastustavat yhä enemmän transsukupuolisuusideologiaa, jonka mukaan hallituksen pitäisi auttaa nuoria ihmisiä ratkaisemaan henkilökohtaisia ja sosiaalisia ongelmiaan muuttamalla heidän väitettyä sukupuoltaan.

Osavaltioiden republikaanipuolueen lainsäätäjät ovat säätäneet lakeja suojellakseen amerikkalaisia tältä ideologialta, mutta monet nuoret ovat joutuneet houkuttelevan, hallituksen edistämän transsukupuolisten sukupuolenvaihdos-ideologian uhriksi:

LGBTQ-ideologian vahingoittamista nuorista olisi kehittynyt tasapainoisia aikuisia

Monet transsukupuolisuuden vahingoittamat nuoret olisivat normaaleissa olosuhteissa kehittyneet tasapainoisiksi nuoriksi aikuisiksi.

Ideologia on myös aiheuttanut valtavaa vahinkoa monille onnettomille, yksinäisille ja vähemmän viehättäville ihmisille, jotka muuten olisivat käyttäneet energiansa henkilökohtaisen elämänsä sekä perhe-elämänsä parantamiseen:

Väite esitettiin kolme päivää sen jälkeen, kun itseään transsukupuoliseksi kutsuva henkilö, Michael Aaron Horwitz, saapui oikeuteen vastaamaan murhasyytteisiin isänsä, Abbey Horwitzin, puukotuksesta.

”Bidenin tuki transsukupuolisuudelle on uhka demokraattien monikulttuuriselle poliittiselle perustalle. Biden leikkii nyt tulella intersektionaalisen verkoston kanssa, joka valitsi hänet”, Nomani sanoi.

Uhka tuntuu henkilökohtaisimmin, kun vanhemmat tunnistavat transsukupuolisuuden evankelioimisen valtion ylläpitämissä K-12-kouluissa. Esimerkiksi viime viikolla armenialaiset maahanmuuttajat Kaliforniassa ja muslimimuuttajat Marylandissa osoittivat mieltään koulujen ulkopuolella ja tämä johti kiivaisiin tappeluihin. Demokraatit leimasivat ne nopeasti ”väkivallaksi transsukupuolisia lapsia kohtaan”.

Biden oli kuitenkin innokas tukemaan ”trans-vihaa” koskevia väitteitään ja sanoi:

”LGBTQ-ihmisiin kohdistuva väkivalta ja viharikokset ovat lisääntymässä… LGBTQ-amerikkalaiset, erityisesti lapset, teitä rakastetaan, teitä kuunnellaan, ja tämä hallinto tukee teitä.”

”Olemme tosissamme – emme hellitä sekuntiakaan varmistaaksemme, että heitä suojellaan”, hän lisäsi.

Biden ei maininnut sanallakaan vasemmiston väkivaltaa monia transsukupuolisuutta vastustavia tavallisia amerikkalaisia kohtaan:

