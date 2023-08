Yhdysvaltain suurlähettiläs: Jos Wagner-ryhmä hyökkää Puolaan, se katsotaan Venäjän hyökkäykseksi

”Wagner-ryhmän hyökkäys tullaan tulkitsemaan hyökkäykseksi Venäjän viranomaisten toimesta.”

Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield sanoi, että kaikki Wagner-ryhmän hyökkäykset Puolaa vastaan katsotaan Venäjän viranomaisten hyökkäyksiksi. Suurlähettiläs kommentoi asiaa sen jälkeen, kun puolalaiset toimittajat kysyivät Yhdysvaltain reaktiosta Wagner-ryhmän läsnäoloon Valko-Venäjällä ja Puolaan kohdistuviin uhkauksiin.

”Olemme nähneet heidän vihamieliset pyrkimyksensä Afrikan mantereella, joten epäilemme varmasti tämän ryhmän toimintaa Venäjän viranomaisten puolesta, sillä he eivät toimi Venäjän viranomaisista riippumattomasti”, hän sanoi. ”Tämä on uhka meille kaikille, ja meidän on varmistettava, että viestimme on selkeä: mikä tahansa Wagner-ryhmän hyökkäys tulkitaan Venäjän viranomaisten hyökkäykseksi”, Thomas-Greenfield huomautti.

Aiemmin Yhdysvaltain ulkoministeriö kommentoi raportteja Wagnerin palkkasotilaiden Puolaan kohdistuvista uhkista ja totesi, että Yhdysvallat puolustaa koko Naton aluetta.

Thomas-Greenfield ilmaisi myös Yhdysvaltojen huolen Venäjän mahdollisista hyökkäyksistä siviilialuksia vastaan Mustallamerellä ja viittasi Kremlin lausuntoihin asiasta.

”Tällaisia toimia emme odottaisi turvallisuusneuvoston pysyvältä jäseneltä”, hän kommentoi.

Wagner-ryhmän palkkasotilaiden läsnäolo Valko-Venäjän alueella on vahvistettu, mutta on epäselvää, kuinka suuri läsnäolo lopulta on.

”Raskaan kaluston yksiköitä siirretään. Niitä on tarkoitus käyttää väitetysti koulutukseen, mutta emme koskaan tiedä, mitä Aleksandr Lukašenko suunnittelee. Pääministeri Mateusz Morawiecki puhui siitä, että yli 100 Wagnerin palkkasotilasta siirrettiin kohti Puolan ja Liettuan rajaa”, sanoi Puolan presidentin kanslian kansainvälisen politiikan toimiston päällikkö Marcin Przydacz sunnuntaina.

Lähde: Remix