Yhdysvaltalainen Glamour-lehti nimesi biologisia miehiä ”Vuoden naisiksi” – valinta herätti laajaa kritiikkiä

Glamour-lehti osoitti, että tasa-arvo tarkoittaa sitä, että miehet voivat olla parempia naisia kuin naiset itse ja vanhanaikaiset käsitykset kromosomeista voi unohtaa.

Yhdysvaltalainen muotilehti Glamour on nostattanut keskustelua ja kritiikkiä päätöksellään myöntää ”Vuoden nainen” -tunnustus ryhmälle transaktivisteja. Palkittujen joukossa on useita vähemmän tunnettuja malleja, näyttelijöitä ja muusikoita, mutta myös kiistanalainen brittiläinen aktivisti Munroe Bergdorf, joka on aiemmin herättänyt huomiota rasismia ja seksuaalivähemmistöjä koskevilla lausunnoillaan.

Glamourin historia ja muutos digiaikaan

Vuonna 1939 perustettu Glamour-lehti lopetti painetun julkaisunsa vuonna 2019 tilaajamäärien laskun vuoksi ja siirtyi kokonaan verkkoon. Lehden ”Vuoden nainen” -tunnustus on perinteisesti kohdistunut naisille, jotka ovat vaikuttaneet yhteiskunnallisesti tai kulttuurisesti merkittävällä tavalla.

”Suojele nukkeja” – kampanja transyhteisön puolesta

Kaikki yhdeksän palkittua esiintyivät lehden kannessa ”Protect the Dolls” -t-paidoissa. Termi ”nukke” viittaa usein transnaisiin, ja kampanjan tarkoituksena on ollut nostaa esiin transyhteisön ääniä.

Seremoniassa aktivisti Dani St. James kehotti yleisöä: ”Maksa nukeille. Palkkaa töihin nukkeja. Älä pidä meitä pelkkinä tunnelmataulun koristeina – tuo meidät kameran eteen ja taakse.”

St. James ei maininnut biologisia naisia puheessaan, ja myös Bergdorf keskittyi transyhteisön tukemiseen, varoittaen fasismista ja kutsuen yleisöä ”tovereiksi”.

Munroe Bergdorf – kiistelty hahmo palkittujen joukossa

Yksi palkituista transnaisista on Munroe Bergdorf, joka on tunnettu suorapuheisista kannanotoistaan. Hänet nimitettiin vuonna 2022 UN Women UK:n ensimmäiseksi ”brittiläiseksi mestariksi”, ja hän oli myös ensimmäinen transnainen, joka toimi L’Oréalin mallina. Bergdorf sai kuitenkin potkut kosmetiikkayhtiöltä vuonna 2017 rasismia koskevien kommenttiensa vuoksi.

Vuonna 2019 University of Brighton myönsi hänelle kunniatohtorin arvon hänen transoikeuksia edistävän työnsä johdosta. Bergdorf toimii nykyään myös juontajana ja kirjoittajana brittiläisessä Vogue-lehdessä.

Sosiaalisen median kohut ja anteeksipyynnöt

Bergdorf on joutunut useaan otteeseen pyytämään anteeksi vanhoja sosiaalisen median julkaisujaan. Vuonna 2012 hän kutsui erästä seuraajaansa ”karvaiseksi, kolkoksi lesboksi” ja ilmaisi halunsa ”hyökätä homojen kimppuun”. Hän on myös arvostellut konservatiivisia homoseksuaaleja, erityisesti brittiläisiä Tory-puolueen miehiä, kutsuen heitä ”erityislaatuisiksi idiooteiksi”.

Julkkisten reaktiot – Rowling ja Morgan kritisoivat

Palkintovalinta on herättänyt voimakkaita reaktioita julkisuuden henkilöissä. Kirjailija J.K. Rowling kommentoi X-palvelussa (entinen Twitter), että hänen nuoruudessaan naistenlehdissä korostettiin ulkonäköpaineita, mutta nykyään ne väittävät, että miehet ovat parempia naisia kuin naiset itse.

Myös toimittaja Piers Morgan ilmaisi tyytymättömyytensä valintaan. Kritiikki kohdistuu erityisesti siihen, että biologiset miehet saavat tunnustusta naisille suunnatussa kategoriassa, mikä joidenkin mielestä hämärtää sukupuolten välistä rajaa ja vähättelee naisten kokemuksia.

Yhteiskunnallinen keskustelu jatkuu

Glamourin päätös on osa laajempaa yhteiskunnallista keskustelua sukupuoli-identiteetistä, representaatioista ja siitä, kuka saa määritellä naiseuden. Vaikka osa yleisöstä pitää valintaa edistyksellisenä ja inklusiivisena, monet kokevat sen loukkaavana biologisia naisia kohtaan.

Lähde: Samnytt

