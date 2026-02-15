Yhdysvaltalainen vasemmistomedia CNN menettänyt miltei kaksi kolmasosaa parhaan katseluajan seuraajistaan viimeisen kymmenen vuoden aikana

Kansalaisia ei enää kiinnosta woke-vasemmistomedioiden horinat Yhdysvalloissa.
Yksi Amerikan suurimpia kaapeli-TV uutismedioita, vasemmistolainen CNN, on menettänyt miltei kaksi kolmasosaa parhaan katseluajan seuraajistaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Lasku on vuoden 2016 noin 1,3 miljoonasta seuraajasta 553 000:een, mikä on nostattanut huhuja mahdollisesta verkkoyhtiön myyntiin asettamisesta.
Vaikka CNN kokikin piikin seuraajiensa määrässä Donald Trumpin vuoden 2016 valtaannousun myötä, nämä määrät ovat laskeneet jyrkästi. Varsinkin 25-54 vuotiaiden seuraajien, jotka ovat mainostajille halutuin ryhmä, määrät ovat erityisen alhaiset. Tässä ryhmässä katsojat ovat laskeneet 118 000 parhaan katseluajan seuraajaan.
Kokonaisuudessaan CNN:n parhaan katseluajan seuraajat ovat laskeneet 71% ja päiväajan seuraajat 73%.
CNN itse väittää alamäkensä johtuvan laajemmasta siirtymisestä alalla ”vaihtoehtoisiin” uutisten seuraamiskeinohin, mutta heidän kilpailijoidensa menestys kielii muusta. Esimerkiksi konservatiivisen Fox Newsin seuraajien määrä on ollut nousussa hyvän aikaa. Media onkin onnistunut saamaan itselleen 70 prosenttia kaikista parhaan katseluajan seuraajista.
Lähde: Dailywire