Yhdysvaltalaiset hukkuvat sukupuolten kaaokseen – nyt kansa kaipaa Donald Trumpia takaisin

Sukupuolten määrä Yhdysvalloissa kasvaa tasaista vauhtia. Monet kansalaiset eivät pysy enää mukana sukupuolten kaaoksessa, ja monet amerikkalaiset kaipaavat Donald Trumpia takaisin.

Nyt jopa edistyneillä yhdysvaltalaisilla on ongelmia pysyä ajan tasalla. Vielä muutama vuosi sitten LGBTQ-kirjaimia pidettiin riittävinä – ne kattavat ”lesbo, homo, biseksuaali, trans ja queer”. Mutta nyt sukupulia ja niitä kuvaavia kirjaimia tulee jatkuvana virtana lisää.

Ne, jotka todella ovat pysytelleet ajan tasalla sukupuolten sekamelskassa tietävät, että täysin poliittisesti korrekti ilmaisu tällä hetkellä on LGBTQQIP2SAA. Aiempaan kirjoon ”lyhenne” lisää myös kokeilevat, interseksuaalit, panseksuaalit, kaksihenkiset (ihmiset, jotka identifioivat itsensä henkisesti mieheksi ja naiseksi), androgyynit ja aseksuaalit.

Yhdysvallat muuttuvat poliittisesti korrektiksi muutenkin kuin vain sukupuolia tarkoittavilta ”lyhenteiltä”. Disney Worldin huvipuistoissa tervehdys ennen iltaista näytöstä ei ole enää ”Tervetuloa hyvät naiset ja herrat, pojat ja tytöt”, vaan tervetulleeksi toivotetaan ”kaiken ikäiset unelmoijat”. Vuoden alussa Disney poisti myös joitain kohtauksia suositusta karusellimatkastaan ​​”Jungle Cruise”, jotta alkuperäiskansoja ei vahingossa loukattaisi.

Amerikkalaiset yliopistot näyttävät olevan syrjinnän suhteen varovaisempia kuin koskaan aiemmin. Ensisijaisten sukupuolipronominien sarakkeet ovat olleet yleisiä opiskelijakurssiluetteloissa jo vuosien ajan, ja professorit kysyvät jokaiselta opiskelijalta seminaarin alkaessa, millaisia sukupuolipronomineja tulisi käyttää.

Lisäksi useimmissa korkeakouluissa on säännöllisiä kursseja, jotka selittävät, miksi voidaan pitää syrjivänä kysyä opiskelijoilta heidän alkuperäänsä. Suvaitsevaisuus muita uskontoja kohtaan on myös tärkeä aihe jatkokursseilla. Pakollisten kurssien osallistujat läpäisevät loppukokeen vain, jos he pystyvät selittämään, miksi suvaitseminen on välttämätöntä, jos esimerkiksi muslimimies ei halua kätellä naispuolista pomoaan tai kollegaansa.

Pew Research Centerin mielipidetutkimuksen mukaan poliittisen korrektiuden suhteen USA on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin Saksan ja Ranskan väestö. Esimerkiksi ”hyvää joulua” -toivotuksia Yhdysvaltojen demokraatit ovat jo vuosien ajan pitäneet syrjivinä. Pitäisi ottaa huomioon kaikki uskonnot.

Ei siis mikään ihme, että Fox News juhli Donald Trumpia ”presidenttinä, joka tuo joulun takaisin”. Vaikka monet Yhdysvaltain demokraatit kannattavat poliittista korrektiutta, republikaanien enemmistö vastustaa kiihkeästi tätä suuntausta.

NPR / PBS News Hour -kanavan mielipidemittaus voidaankin tulkita varoitukseksi demokraateille – vain noin 30 prosenttia väestöstä haluaisi enemmän poliittista korrektiutta kielenkäytössä, ja 56 prosenttia kaikista Yhdysvaltain miespuolisista äänestäjistä sanoi voineensa ilmaista itseään vapaammin Trumpin toimikaudella.

Lisäksi suurin osa valkoisista amerikkalaisista, latinalaisamerikkalaisista, yli 30-vuotisista äänestäjistä sekä lähiöiden ja maaseudun asukkaista vastustaa voimakkaasti poliittista korrektiutta.

Lähde Focus.