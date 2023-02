Yhdysvaltalaistutkijat: Mustien lasten aivojen kokoero valkoisiin lapsiin nähden johtuu ”rasismikokemuksista, ei rodusta”

”Emme usko, että selitys olisi niin yksinkertainen, että valkoisten aivot eroaisivat kategorisesti mustien aivoista. Uskomme, että se johtuu näiden ryhmien erilaisista kokemuksista”, väittää tutkimusta johtanut tutkija.

Magneettikuvaukset ovat paljastaneet, miten ”rasismin ja köyhyyden aiheuttama myrkyllinen stressi” mustien lasten aivoissa voi vaikuttaa mielenterveyteen myöhemmin elämässä.

American Journal of Psychiatry -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että kielteiset lapsuudenkokemukset, kuten ”pienituloisessa perheessä kasvaminen”, vaikuttivat kahdeksaan neljästätoista eri aivoalueesta.

Tutkijat analysoivat yhdysvaltalaisten mustaihoisten lasten magneettikuvauksia selvittääkseen eroja tiettyjen aivorakenteiden tilavuudessa. He havaitsivat, että nämä erot voivat ”kasautua lasten kasvaessa ja vaikuttaa mielenterveysongelmien, kuten traumaperäisen stressihäiriön (PTSD)”, kehittymiseen myöhemmin elämässä.

Aivojen pienempää kokoa on havaittu lapsilla, joiden ”kotitalouden tulot ovat alhaisemmat, olivatpa he sitten mustia tai valkoisia”. Kuitenkin mustat lapset asuvat Yhdysvalloissa, kuten Britanniassakin, todennäköisemmin pienituloisissa kotitalouksissa, joten he ”joutuvat kärsimään” todennäköisemmin.

”Myrkyllisellä stressillä” tarkoitetaan pitkäaikaista altistumista epäsuotuisille kokemuksille, jotka johtavat stressireaktiojärjestelmien liialliseen aktivoitumiseen ja stressihormonien kertymiseen, jotka puolestaan häiritsevät immuunijärjestelmän ja aineenvaihdunnan säätelyjärjestelmiä ja viime kädessä kehittyvien aivojen rakennetta.

”Kaiken kaikkiaan varhaiselämän vastoinkäymiset voivat toimia myrkyllisenä stressitekijänä, joka vaikuttaa ”suhteettomasti mustiin lapsiin”, koska he altistuvat paljon enemmän vastoinkäymisille, ja se vaikuttaa osaltaan keskeisten uhkien käsittelyalueiden erilaiseen hermostolliseen kehitykseen”, tutkijat väittivät.

Amerikkalaisten mustien kotitalouksien tulot ovat keskimäärin alhaisemmat, koulutustaso alhaisempi ja työttömyys- ja köyhyysaste korkeampi kuin valkoisten kotitalouksien.

Tutkimusten mukaan mustat lapset altistuvat valkoisiin lapsiin verrattuna todennäköisemmin traumoille ja perheväkivallalle. Lisäksi heillä on valkoisiin lapsiin verrattuna ”todennäköisemmin vanhempi, joka on kuollut, vankilassa, eronnut tai asumuserossa”.

”Nämä rotujen väliset erot eivät ole sattumanvaraisia”, tutkijat väittivät. ”Ne ovat pikemminkin syvään juurtunutta ”rakenteellista eriarvoisuutta”, joka johtuu rodullisten vähemmistöryhmien oikeuksien menettämisestä (esim. orjuus, segregaatio), jota vahvistetaan yhteiskunnallisilla normeilla ja käytännöillä eli ”järjestelmällisellä rasismilla”.

Jotkut psykologit ovat jo pitkään yrittäneet väittää, että ”mustien aivot ovat erilaiset, koska ne ovat heikommassa asemassa”.

Koska ”rotu on kuitenkin sosiaalinen konstruktio” ja koska ”kaikki ihmiset ovat 99,9-prosenttisesti identtisiä geneettiseltä koostumukseltaan”, tutkimusta on pidetty lisätodisteena siitä, että ”sosiaalinen eriarvoisuus on terveyserojen keskeinen taustatekijä eikä päinvastoin”.

Nathaniel G. Harnett, joka johti tutkimusta ja on McLean-sairaalan emotionaalisten traumakokemusten neurobiologian laboratorion johtaja, sanoi: ”On olemassa tämä … ”mielikuva”, että mustilla ja valkoisilla on erilaiset aivot.”

”Kun teemme aivokuvauksia, näemme joskus eroja siinä, miten aivot reagoivat eri ärsykkeisiin, tai eri aivoalueiden koossa voi olla eroja.”

”Mutta emme usko, että se johtuu ihonväristä. Emme ajattele, että valkoisilla olisi kategorisesti erilaiset aivot kuin mustilla. Uskomme, että se johtuu näiden ryhmien erilaisista kokemuksista”, hän lisäsi.

