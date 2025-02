Yhdysvaltojen avustuksia maksettiin George Sorosille ja Al-Qaidalle

Yhdysvaltojen kehitysyhteistyövirasto USAID:ia on useiden vuosien ajan syytetty George Sorosin vasemmistolaisen Open Society -säätiön tukemien hankkeiden rahoittamisesta. Nyt on käynyt ilmi, että teoriat pitävät paikkansa – ja että apua on mennyt myös al-Qaidalle.

DOGE:n tarkastus USAID:sta osoittaa, että amerikkalainen apu on mennyt moniin tarkoituksiin – esimerkiksi LGBTQ-ohjelmiin Euroopassa – joista äänestäjät eivät ole olleet tietoisia.

Konservatiivinen amerikkalainen uutissivusto Just The News on julkaissut tietoja useista tarkastuksen paljastamista huomattavimmista maksusuorituksista.

Yksi suurimmista avustuksen saajista oli East-West Management Institute, organisaatio, jolla on yhteyksiä George Sorosiin. Se on saanut yli 260 miljoonaa dollaria apua muun muassa ”oikeusvaltioperiaatteiden” edistämiseen Georgiassa ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen Ugandassa.

Organisaatiota kritisoitiin Obaman hallinnon aikana siitä, että se oli vaikuttanut Albanian oikeuslaitokseen suuntaan, joka hyödytti maan sosiaalidemokraattista hallitusta.

Lisäksi USAID on rahoittanut muita Soroksen tukemia projekteja, mukaan lukien ”korruptionvastainen keskus” Ukrainassa, johon virasto pumppasi rahaa samana vuonna, jolloin Maidanin kansanliikkeen vallankumoukselliset kaatoivat siellä Venäjä-myönteisen hallituksen verisessä vallankaappauksessa.

USAID on myös saanut kovaa kritiikkiä avustusvarojen puutteellisesta valvonnasta. Muun muassa yhdeksän miljoonaa dollaria on päätynyt Al-Qaidan yhteydessä oleville ryhmille Syyriassa. Samoin on Etiopiassa jaettu ruokaa Tigrayn konfliktin taistelijoille.

Donald Trumpin hallinto puolusti päätöstään keskeyttää avustukset ja tarkistaa niiden saajat viitaten siihen, että Yhdysvaltojen veronmaksajien rahoja tulee käyttää kansallisten etujen mukaisesti.

Tauon jälkeen USAID tullaan lakkauttamaan ja toiminta siirretään Yhdysvaltain ulkoministeriöön, Valkoisen talon mukaan.

Lähde: Just The News

