Yhdysvaltojen sateenkaariliikkeen sisäiset konfliktit: Transsukupuolisten etujärjestö lisää nyt ”transfobisen” homojen etujärjestön ”vihakartalleen”

Vasemmistolainen Southern Poverty Law Center (SPLC) on lisännyt homojen johtaman järjestön ”vihakartalleen”, koska järjestö vastustaa lasten transsukupuolisuutta.

SPLC, joka on ottanut itselleen roolin ”viharyhmän” määrittelijänä, mustamaalaa nyt Gays Against Groomers -ryhmää ”viharyhmäksi”, ilmenee sen viimeisimmästä ”Year in Hate and Extremism” -raportista, johon liittyy sen päivitetty ”vihakartta”.

Vasemmistolainen järjestö ryhtyi tänä vuonna syyttämään useita lääketieteellisiä järjestöjä, kristillisiä järjestöjä ja perheiden puolestapuhujia ”viharyhmiksi” radikaalin LGBTQ-agendan ja erityisesti transsukupuolisuuden vastustamisen vuoksi.

Kesäkuun 4. päivänä julkaistussa raportissaan SPLC väitti, että vuonna 2023 se oli ”dokumentoinut 86 aktiivista LGBTQ+-viharyhmää – noin 33 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022 ja suurin SPLC:n koskaan kirjaama määrä”.

”Kasvu on pääasiassa seurausta trans-vastaisesta järjestäytymisestä, jota motivoi kovan oikeiston uusi keskittyminen vääriin salaliittoteorioihin, jotka maalaavat LGBTQ+-ihmiset, erityisesti trans-ihmiset ja drag-taiteilijat, ja heidän liittolaisensa seksuaalirikollisiksi saalistajiksi”, äärivasemmistolainen järjestö lisäsi.

SPLC lisäsi myös ryhmän, jota amerikkalaiset homoseksuaalit itse asiassa johtavat. Tänä vuonna SPLC lisäsi ”vihakarttaansa” Gays Against Groomers -ryhmän.

Ryhmän perusti vuonna 2022 X-tilinä johtaja Jaimee Michell, joka oli huolestunut vasemmiston kasvavista yrityksistä seksualisoida yhä nuorempia lapsia ääri-LGBTQ-agendan levittämiseksi. Michell alkoi haukkua verkossa drag queen -satutuokioita kouluissa ja kirjastoissa, vastusti vahvasti seksualisoituja kirjoja koulukirjastoissa ja paheksui pienten lasten pysyvää lääketieteellistä transsukupuolisuutta.

Viime vuonna Michell puhui poliittisen Moms For Liberty-aktivistiryhmän edessä ja kertoi yleisölle, että monet homot vastustavat hiljaisesti radikaalia LGBTQ-agendaa.

”Homoseksuaalit eivät ole monoliitti. Olen täällä kertoakseni teille, että kaikki meistä eivät ole mukana tässä uudessa modernissa sateenkaariliikkeessä, jonka me nyt näemme.”

”Radikaalit ovat kaapanneet yhteisömme, vievät meidät vuosikymmeniä taaksepäin hyökkäämällä lapsia vastaan”, Michell sanoi.

”Hyväksyntä, jonka me homot ja lesbot olemme taistelleet saavuttaaksemme tässä maassa, on nyt pyyhkiytymässä pois näennäisesti yhdessä yössä, ja meidän on musertavaa seurata, miten se tapahtuu.”

SPLC sanoo Michellin olevan ”viharyhmän” pääedustaja.

Valitettavasti valtamedia pitää SPLC:tä usein ainoana auktoriteettina ”viharyhmän” määrittelyssä, mikä rikkoo yhtä journalismin tärkeimmistä käytännöistä, jonka mukaan useamman kuin yhden lähteen on selvitettävä, onko jokin asia ”fakta”. SPLC on ainutlaatuinen ryhmä, eikä ole olemassa mitään muuta organisaatiota, joka seuraisi ”viharyhmiä”. Edes FBI ei tarjoa yleisön nähtäväksi luetteloita viharyhmistä. Näin ollen tiedotusvälineet toistavat usein SPLC:n puolueellisia, vasemmistolaisia väitteitä ja esittävät niiden ”viharyhmät” faktoina sen sijaan, että ne olisivat puolueellista aktivismia.

Lähde: Breitbart