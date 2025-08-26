Yhdysvaltojen uusi pakolaiskiintiö: Kolme neljästä on oltava valkoisia eteläafrikkalaisia

Valkoiset eteläafrikkalaiset voivat saada suurimman osan Yhdysvaltojen pakolaispaikoista ensi vuonna. Reutersin mukaan Trumpin hallinto harkitsee noin 40 000 pakolaisen enimmäismäärää, josta noin 30 000 paikkaa varataan afrikaanereille.

Suunnitelma on selkeä suunnanmuutos. 40 000 pakolaisen enimmäismäärä on pienempi kuin 100 000 pakolaista, jotka on tarkoitus ottaa vastaan vuonna 2024, mutta suurempi kuin Donald Trumpin ensimmäisen kautensa lopulla asettama ennätysalhainen 15 000 pakolaista.

Lähteiden mukaan on keskusteltu myös vaihtoehdosta, joka olisi vain 12 000.

Valkoiset eteläafrikkalaiset (afrikaanerit) ovat olleet etusijalla erityisohjelmassa, joka käynnistettiin muutamia viikkoja sen jälkeen, kun Trump valittiin uudelleen presidentiksi. Valkoiset eteläafrikkalaiset kohtaavat syrjintää ja systemaattista väkivaltaa mustien enemmistöyhteisössä, minkä Etelä-Afrikan hallitus kiistää.

Valkoinen talo kuitenkin korostaa, että mitään ei ole vielä päätetty ennen seuraavan tilivuoden alkamista 1. lokakuuta.

”Presidentti Trumpilla on humanitaarinen sydän, minkä vuoksi hän on toivottanut nämä rohkeat henkilöt tervetulleiksi Yhdysvaltoihin. ”Pakolaisten enimmäismäärä asetetaan ensi kuussa, ja kaikki luvut, joista nyt keskustellaan, ovat puhdasta spekulaatiota”, sanoi apulaistiedottaja Anna Kelly.

Joitakin afganistanilaisia, jotka avustivat Yhdysvaltain armeijaa, odotetaan myös otettavan vastaan, ja hallinto harkitsee myös pakolaisten vastaanottamista Ukrainasta. Joitakin paikkoja jätetään avoimeksi muille kansallisuuksille.

Toistaiseksi Etelä-Afrikasta tuleva tulva on ollut vähäistä. Ensimmäinen 59 eteläafrikkalaisen ryhmä saapui toukokuussa, ja elokuun alkuun mennessä heitä oli saapunut enää 34. Heinäkuussa monet ulkoministeriön pakolaishenkilöstön jäsenet irtisanottiin, ja terveysministeriön henkilökuntaa on lähetetty Pretoriaan tukemaan ohjelmaa.

Lähde: Reuters

