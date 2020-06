Yhteisvaluutta euron suosion huippu on ohi

Euroa hyödyllisenä pitävien määrä laski koronakriisissä.

Suomalaisista 51 prosenttia on sitä mieltä, että eurosta on nykyisessä taloustilanteessa maallemme enemmän hyötyä kuin haittaa, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toista mieltä on 19 prosenttia. Euroa hyödyllisenä pitävien osuus on laskenut viime syksystä yhdeksän prosenttiyksikköä.

– Muutos voi olla merkki siitä, että suomalaiset aavistavat euron haittapuolien jälleen korostuvan huonon taloussuhdanteen aikana. Finanssikriisin jälkeen euroalue ajautui ongelmiin samaan aikaan, kun oma taloutemme sai lisää iskuja ja vajosi pitkään kilpailukykykriisiin. Muiden euromaiden tukeminen ei ollut suomalaisille mieluista. Lisäksi on mahdollista, että suomalaiset tietävät työmarkkinamme sopeutuvan heikosti talouden suhdannemuutoksiin eurojäsenyyden oloissa, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Myös suomalaisten yleinen suhtautuminen euroon laski viime syksystä kolme prosenttiyksikköä. Nyt suomalaisista 55 prosenttia suhtautuu euroon myönteisesti ja 20 prosenttia kielteisesti.

– On mahdollista, että suomalaisten suhtautumisessa EU-integraatioon on meneillään käänne, sillä koronakriisin aikana havaittiin myös notkahdus suomalaisten EU-myönteisyydessä, joka on viime vuosina ollut euromyönteisyyden tapaan suurta, sanoo Haavisto.

Asenteiden muutos on vielä hyvin hillittyä.

Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.