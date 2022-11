YK ja ajatushautomot edistävät 60 miljoonan maahanmuuttajan siirtymistä ”ikääntyvään” EU:hun vuoteen 2050 mennessä

EU väittää, että suuri väestönvaihto on ”salaliittoteoria”. Sen sijaan YK väittää, että Euroopan on otettava vastaan 60 miljoonaa maahanmuuttajaa vuoteen 2050 mennessä, joista suurin osa tulee Afrikasta.

Euroopan parlamentti äänesti päätöslauselman puolesta, jossa suuren väestönvaihdon teoria leimattiin ”rasistiseksi”. Samalla viikolla espanjalainen sanomalehti La Vanguardia kertoi, että Yhdistyneet Kansakunnat, itävaltalainen Wittgenstein-keskus ja Washingtonissa sijaitseva Globaalin kehityksen keskus puhuvat sen puolesta, että Eurooppa tarvitsee tulevina vuosikymmeninä vähintään 60 miljoonaa siirtolaista ”selviytyäkseen” ja että suurimman osan tästä siirtolaisuudesta pitäisi tulla Afrikasta.

YK, joka on jo pitkään kannattanut ”korvaavaa maahanmuuttoa” ratkaisuna Euroopan väestön ikääntymiseen, varoittaa nyt espanjalaislehden mukaan, että Eurooppa ei voi saada näitä maahanmuuttajia, ”jos se ei lakkaa olemasta maahanmuuttovastainen linnoitus”.

YK arvioi, että vuonna 2050 EU:ssa on 60,8 miljoonan työntekijän vaje, ja Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capitalin mukaan vaje on vielä suurempi, 72,7 miljoonaa. Molemmat järjestöt käyttävät omia arvioitaan puolustaakseen massamaahanmuuton lisäämistä.

”Eläkeiän pidentäminen, naisten lisääminen työmarkkinoille tai syntyvyyden nostaminen ei riitä. Ei myöskään riitä, että tuotantotaloutta robotisoidaan entisestään tai että työpaikkojen siirtämistä ulkomaille jatketaan, kuten olemme tehneet”, sanoo Charles Kenny, vanhempi tutkija Center for Social Development -järjestössä Washingtonissa. ”Mikään näistä ei pelasta Eurooppaa väestön ikääntymiseltä.”

Hän jatkoi sanomalla, että ”Afrikan on pelastettava Eurooppa väestökriisiltä. Vain maahanmuutto voi korjata tämän epätasapainon, ja afrikkalaista alkuperää oleva maahanmuutto on luonnollisin tapa tarjota kasvun ylläpitämiseen tarvittavaa työvoimaa.”

Kennyn väite, jonka mukaan afrikkalaisten maahanmuuttajien – mahdollisesti kymmenien miljoonien – pitäisi täydentää Euroopan työvoimaresurssit, ei ainoastaan muuttaisi radikaalisti maanosan väestörakennetta, vaan se myös käynnistäisi yhteiskunnallisia ja jopa sivilisaatiokohtaisia seurauksia. Mitä tulee Kennyn väitteisiin, joiden mukaan maahanmuuttajat pelastaisivat Euroopan työmarkkinat, useista maista on jo saatu huomattavia tietoja, jotka asettavat kyseenalaiseksi ajatuksen siitä, että ”vain maahanmuutto” voisi pelastaa Euroopan ja sen työmarkkinat.

Euroopan maahanmuuttajat eivät kotoudu eivätkä työllisty

Afrikasta ja Lähi-idästä on tullut runsaasti maahanmuuttajia, ja toistaiseksi tämä on tuottanut vain huonoja tuloksia. Esimerkiksi Saksasta saadut tiedot osoittavat, että lähes puolet Eurooppaan vuosien 2015 ja 2016 kriisin aikana tulleista maahanmuuttajista on edelleen työttömiä. Jopa ne, jotka työllistyvät, työskentelevät enimmäkseen matalan ammattitaidon työvoimana ja ansaitsevat usein niin vähän, että he ovat oikeutettuja valtion sosiaalietuuksiin.

Euroopan maahanmuuttajaväestö on itse asiassa aiheuttanut nettovuotoa valtiontaloudelle monissa maissa. Esimerkiksi Tanska käyttää vuosittain 5 miljardia euroa kotouttamistoimiin, jotka ovat useimmiten epäonnistuneet. Itse asiassa ei-länsimainen maahanmuuttajaväestö on integroitunut niin huonosti, että tanskalaiset vastustavat ylivoimaisesti uusien maahanmuuttajien vastaanottamista. Jopa maan vasemmistolainen pääministeri Mette Frederiksen on ajanut turvapaikanhakijoiden 0.

”Joka viides vuonna 1997 syntynyt ei-länsimaalaistaustainen nuori mies oli rikkonut lakia ennen kuin täytti 21 vuotta. Kyse ei ole kaikista. Mutta on liian paljon nuoria miehiä, jotka riistävät toisten vapauden, varastavat lasten tulevaisuuden, pelottelevat vanginvartijoita ja jättävät jälkeensä pitkän turvattomuuden jäljen”, Frederiksen sanoi vuonna 2021. Hänen kantansa maahanmuuttoon on niin suosittu, että 1. marraskuuta pidetyissä ennenaikaisissa vaaleissa hän ei ainoastaan saanut uutta mandaattia hallitukseen, vaan hänen puolueensa on myös Tanskan ylivoimaisesti suurin.

Kyse ei ole vain liberaalista Tanskasta. Norjassa vain noin puolet maahanmuuttajista käy töissä, vaikka kotouttamistoimiin on investoitu 6,6 miljardia euroa. Ranskassa maahanmuutto maksaa maalle 25 miljardia euroa vuodessa, ja monet maahanmuuttajat ovat työttömiä vielä vuosienkin jälkeen. Saksa ilmoitti kaksi vuotta sitten, että se käyttää 64,5 miljardia euroa koulutukseen, sosiaalipalveluihin, asumiseen ja kielikursseihin kotouttaakseen jo maassa olevat ulkomaalaiset. Nämä valtavat rahasummat maksettiin jo ennen kuin Saksaan saapui tänä vuonna lähes 1,5 miljoonaa uutta laitonta siirtolaista.

Jos YK:n raporttia ja Kennyn väitteitä on uskominen, näitä maahanmuuttajia olisi pidettävä Saksan työvoiman kipeästi kaipaamana vahvistuksena. Todellisuudessa 12 Saksan 16 osavaltiosta on kuitenkin jo sulkenut rajansa kokonaan uusilta pakolaisilta, koska niiden asunto-, sosiaali- ja koulutusjärjestelmät ovat ylikuormituksen rajoilla.

Tiedot kumoavat myös väitteen, jonka mukaan alussa on kotouttamisongelmia, mutta maahanmuuttajien lopulta tuomat hyödyt kumoavat ne. Esimerkiksi turkkilaisväestöä, joka on monissa tapauksissa asunut Saksassa jo useiden sukupolvien ajan, pidetään monien mittareiden mukaan koko maan huonoimmin integroituneena ryhmänä. Lupaus tarvittavien lääkäreiden, lakimiesten ja insinöörien tuomisesta maahan, jota massamaahanmuuton kannattajat ovat korostaneet, ei myöskään ole toteutunut. Useimmilla maahanmuuttajilla on heikko ammattitaito ja vähäinen koulutus. Joissakin tapauksissa maahanmuuttajien ammattitaito on niin heikko, ettei heillä ole varteenotettavia mahdollisuuksia Euroopan työmarkkinoilla.

Toiset haluavat vain mieluummin kerätä sosiaalietuuksia kuin raataa matalapalkkaisessa ja alhaista työvoimaa tuottavassa työssä. Jopa tapauksissa, joissa lääkäreitä ja insinöörejä on palkattu Afrikasta, tämä herättää huolestuttavia moraalisia kysymyksiä. Saako Eurooppa varastaa parhaat ja älykkäimmät työntekijät maista, jotka tarvitsevat kipeästi päteviä ammattilaisia? Jos valtiot tarvitsisivat nuoria ihmisiä vain paremman tulevaisuuden takaamiseksi, Afrikka olisi jo matkalla kohti taloudellista menestystä. Vaikka nuoria on runsaasti, näissä maissa on kuitenkin paljon korruptiota. Lisäksi näissä maissa on vähän tarjolla patentteja ja innovaatioita, ja niissä vallitsee äärimmäinen turvattomuus ja korkea rikollisuus.

Viktor Orbán: ”Haluamme unkarilaisia lapsia. Siirtolaisuus merkitsee meille luovuttamista.”

Monien poliitikkojen, älymystön edustajien ja päättäjien mukaan nuorten ihmisten pelkkä tuonti Eurooppaan ei toimi. Esimerkiksi Unkarin pääministeri Viktor Orbán on sanonut, että afrikkalaisten tulevaisuus on Afrikassa. Hän on esittänyt vaihtoehtoisen tien, johon kuuluu eurooppalaisten syntyvyyden lisääminen.

”Koko Euroopassa on yhä vähemmän lapsia, ja länsimaiden vastaus tähän on maahanmuutto”, Orbán sanoi vuonna 2018. ”He haluavat, että maahan tulee niin paljon maahanmuuttajia kuin puuttuu lapsia, jotta luvut kasvaisivat. Meillä unkarilaisilla on erilainen ajattelutapa. Numeroiden sijaan haluamme unkarilaisia lapsia. Siirtolaisuus merkitsee meille luovuttamista.”

Monet Unkarin aggressiiviset perheystävälliset toimet ovat jo tuottaneet tulosta, mutta tarvitaan yhtenäistä ponnistelua koko Euroopassa, jotta tästä strategiasta saataisiin todellista hyötyä. Väestön väheneminen ja kansainvälisen pääoman rajoitukset voisivat itse asiassa hyödyttää Euroopan väestötilannetta. Näin voitaisiin alentaa asuntojen hintoja ja varmistaa, että eurooppalaisilla on varaa sellaisiin asuntoihin, joita he tarvitsevat voidakseen perustaa perheen. Samaan aikaan eurooppalaiset ovat yhä varovaisempia lähettämään lapsiaan kouluihin, joissa on paljon monimuotoisuutta. Vanhempien on sen sijaan pakko maksaa kalliista yksityiskouluista. Tämä suuntaus voi vain pahentaa väestökehitystä ja muuttua entistä ongelmallisemmaksi maahanmuuton lisääntyessä.

Länsimaiden maahanmuutto-ohjelmasta johtuva aivovuoto Afrikasta todennäköisesti vain lisää riitoja ja konflikteja maanosassa, jonka väestömäärä kasvaa räjähdysmäisesti. Tämän vuoksi konservatiivit Euroopassa ovat jo pitkään olleet sitä mieltä, että fiksuimpien maahanmuuttajien pitäisi jäädä kotimaahansa, jossa he voivat auttaa rakentamaan toimivaa järjestelmää.

Suuri väestönvaihto on vain ”salaliittoteoria”?

Näistä moraalisista ongelmista – sekä kotouttamisongelmista ja maahanmuuttajien lisääntyvästä rikollisuudesta huolimatta – Saksan kaltaiset maat ovat ajaneet entistä suurempia maahanmuuttolukuja. Nykyinen vasemmistohallitus on jo pitkään viestittänyt, että se aikoo lisätä huomattavasti maahanmuuttajien määrää Saksassa ja höllentää maahanmuuttosääntöjä. Samaan aikaan naapurimaat, kuten Itävalta, Tanska ja Puola, pyrkivät vähentämään maahanmuuttoa.

Samaan aikaan on selvää, että Euroopan väestö ikääntyy nopeasti, ja tämä suuntaus on maanosalle vakava ongelma.

”Yhä ikääntyvä väestö on taakka talouskasvulle ja hyvinvointivaltiolle”, sanoo Juan Ramón Jiménez, CIDOBin muuttoliikeasiantuntija ja UPF:n valtio- ja yhteiskuntatieteiden tohtori.

”Kaksikymmentä prosenttia espanjalaisista ja eurooppalaisista on yli 65-vuotiaita, ja tämä ikäryhmä muodostaa 30 prosenttia (väestöstä) vuonna 2070. Nyt jokaista eläkeläistä kohden on kolme työntekijää, mutta kun suuret ikäluokat lopettavat työnteon, tätä suhdetta ei voida säilyttää. Menetämme työikäistä väestöä eli 15-64-vuotiaita.”

Tosiasia on kuitenkin se, että eniten maahanmuuttoa saaneet maat ovat usein saavuttaneet huonoimmat tulokset. Esimerkiksi Yhdysvallat, joka on ottanut vastaan ehkä eniten maahanmuuttajia maailmassa, on nähnyt elinajanodotteen laskevan jo ennen Covid-19:ää, julkisen velan nousevan 30 biljoonaan dollariin, eriarvoisuuden räjähtävän käsiin, kouluopetuksessa esiintyvän suuren segregaation jopa liberaaleissa kaupungeissa ja reaalipalkkojen laskevan. Yhdysvallat on ottanut vastaan ennennäkemättömän määrän maahanmuuttajia, jollaista ei ole historiansa aikana tapahtunut. Huolimatta siitä, että ongelmat ovat yhä ajankohtaisempia, joukkomaahanmuuton kannattajat käyttävät samoja perusteluja kuin sen kannattajat Euroopassa: ”Kaikki ongelmat korjaantuvat, kun maahanmuuttoa vain lisätään.”

Sitä vastoin Japanissa, joka ei ole ottanut vastaan käytännössä lainkaan ulkopuolisia maahanmuuttajia, ei ole käytännössä lainkaan inflaatiota huolimatta siitä, että hinnat ovat nousseet kaikkialla maailmassa, ja maassa on korkeampi elinajanodote. Japani on myös hallinnut supistuvaa työvoimaansa tekoälyn ja automaation avulla. Kennyn väitteistä huolimatta työvoiman supistumisen ongelma vain kiihtyy tulevina vuosina. On kuitenkin olemassa pelkoja siitä, että työpaikkoja ei riitä edes niille, jotka haluavat työskennellä seuraavien 20-30 vuoden aikana, erityisesti jos autonomisten ajoneuvojen kehitys jatkuu.

YK, Wittgenstein-keskus ja Kenny eivät myöskään ota huomioon etnisesti ja kulttuurisesti hajanaisen Euroopan aiheuttamaa ongelmaa. Poliittinen polarisaatio kasvaa rotuun ja jossain määrin myös uskontoon liittyvien kysymysten ympärillä. Nämä kysymykset vain kasvavat ajan mittaan, kun valkoiset eurooppalaiset lähestyvät vähemmistön asemaa. Tämä tarkoittaa, että politiikassa käytetään yhä enemmän aikaa näihin identiteettikysymyksiin sen sijaan, että huolehdittaisiin kansalaisten keskeisistä huolenaiheista.

Rikollisuus on myös aina yksi tekijä, ja vieläpä erittäin kallis sellainen. Poliisi käyttää nykyään huomattavan paljon työtunteja pelkästään monikulttuurisuuden aiheuttamien ongelmien hallintaan, olipa kyse sitten Alankomaissa kukoistavasta järjestäytyneestä huumemafiasta, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa ja Belgiassa tapahtuneista seksuaalirikosten aalloista tai Euroopassa havaitusta merkittävästi lisääntyneestä terrorismin uhasta.

Huolimatta väitteistä, joiden mukaan suuri väestönvaihto on ”salaliittoteoria”, tilanne on sekä mitattavissa että kokemuksen perusteella totta useiden väestötieteilijöiden, älymystön edustajien ja poliitikkojen mukaan. Eurooppa kamppailee jo nyt asuntokriisin, ahtaiden luokkahuoneiden ja kotouttamisongelmien kanssa sekä kieli- että kulttuurinormien osalta. Jos 60 miljoonaa uutta maahanmuuttajaa tulee vuoteen 2050 mennessä joihinkin maailman tiheimmin asuttuihin maihin, se johtaa räjähdysherkkään tilanteeseen sekä poliittisesti että yhteiskunnallisesti, eikä se todennäköisesti ole monien ”asiantuntijoiden” ennustama ihmiskunnan ihmelääke.

Lähde: Remix