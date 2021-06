YK palautti Välimereltä yli 1000 laitonta siirtolaista Pohjois-Afrikkaan yhden päivän aikana

Ennätyksellinen määrä veneillä matkanneita laittomia siirtolaisia tavattiin Välimerellä Pohjois-Afrikan rannikolla lauantaina. Siirtolaiset matkasivat veneillä, ja heidät palautettiin Libyaan. Tapauksesta kertoi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR twiitissään.

Järjestön mukaan yli 1000 maahanmuuttajaa pelastettiin viidessä erillisessä operaatiossa. Siirtolaisille toimitettiin ruokaa, vettä ja lääkkeitä ennen luovuttamista Libyan viranomaisille.

🚨 Record number in returns of refugees and migrants to Libya today.

Over 1,000 persons were returned in 2 operations in Zawiya and 3 others in Tripoli.

UNHCR & IRC have provided medical aid, food and water to all survivors before being taken to detention by the authorities. pic.twitter.com/Z1bUKMWf9r

— UNHCR Libya (@UNHCRLibya) June 12, 2021