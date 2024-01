YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaatii kiireellisiä toimia ilmastonmuutoksen ja tekoälyn torjumiseksi

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kehotti johtajia tarttumaan ilmastonmuutoksen, tekoälyn hallitsemattoman kehityksen ja kansainvälisen hallinnon uudistusten aiheuttamiin eksistentiaalisiin uhkiin.

”Vaikka ilmastonmuutos ja tekoäly ovat saaneet paljon huomiota, meillä ei ole tehokasta maailmanlaajuista strategiaa kumpaakaan vastaan, ja geopoliittiset erot estävät meitä kokoontumasta yhteen maailmanlaajuisten ratkaisujen ympärille”, hän sanoi.

Maailman talousfoorumin vuosikokouksessa 2024 pitämässään erityispuheessa Guterres varoitti, että ”vuosi 2023 oli kaikkien aikojen kuumin vuosi, jolloin kuivuus, myrskyt, tulipalot ja tulvat tuhosivat maita ja yhteisöjä, ja että maapallon lämpötila on nousemassa 3 celsiusastetta”.

”Haluan tehdä hyvin selväksi, että fossiilisista polttoaineista luopuminen on välttämätöntä ja väistämätöntä. Meidän on toimittava nyt varmistaaksemme oikeudenmukaisen ja tasapuolisen siirtymisen uusiutuviin energialähteisiin”, hän korosti. Guterres mainitsi myös Israelin ja Hamasin välisen kriisin ja toisti vaatimuksensa välittömästä humanitaarisesta tulitauosta Gazassa.

Hän sanoi: ”Maailma katsoo sivusta, kun siviilejä, enimmäkseen naisia ja lapsia, tapetaan, vammautetaan, pommitetaan, pakotetaan kodeistaan ja evätään humanitaarisen avun saanti. Toistan vaatimukseni välittömästä humanitaarisesta tulitauosta Gazassa ja prosessista, joka johtaa kestävään rauhaan israelilaisille ja palestiinalaisille kahden valtion ratkaisun pohjalta.” Pääsihteeri huomautti, että ilmastonmuutoksen aiheuttamien ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvien riskien lisäksi monet ”ilmastokaaoksen” koettelemat maat kärsivät myös taloudellisista vaikeuksista. Hän sanoi, että yli puolet maailman köyhimmistä 75 maasta on velkaongelmissa, ja vuosikymmeniä kestäneen köyhyyden ja nälänhädän vähentämisen jälkeen kehitys on hidastunut ja joissakin maissa kääntynyt päinvastaiseksi.

Hän sanoi myös, että on ratkaisevan tärkeää kuroa umpeen digitaalisten yhteyksien puute, jakaa tietoja ja rakentaa digitaalisia julkishyödykkeitä, jotta kestävän kehityksen tavoitteiden tavoitteet voidaan saavuttaa. Guterres muistutti tekoälyn riskeistä ihmisoikeuksille, yksityisyydensuojalle ja yhteiskunnille ja kehotti yksityistä sektoria osallistumaan monien sidosryhmien toimintaan, jonka tavoitteena on kehittää tekoälylle ”verkottunut ja mukautuva hallintomalli”. Tämän lisäksi olisi perustettava ”tekoälyn hallintoa käsittelevä YK:n neuvoa-antava elin”, joka antaisi suosituksia uuden teknologian hyödyistä ja lieventäisi sen riskejä.

”Hallitusten on kiireesti tehtävä yhteistyötä teknologiayritysten kanssa tekoälyn nykyistä kehitystä koskevien riskinhallintakehysten kehittämiseksi sekä tulevien haittojen seuraamiseksi ja lieventämiseksi”, hän sanoi ja korosti, että tekoälyn saatavuutta on lisättävä järjestelmällisesti, jotta kehittyvät taloudet voivat hyödyntää sen valtavia mahdollisuuksia. ”Meidän on kurottava umpeen digitaalista kuilua sen sijaan, että syvennämme sitä.” Ilmasto- ja teknologiakysymysten lisäksi pääsihteeri kehotti päivittämään globaalin hallinnon instituutioita ja puitteita YK:n turvallisuusneuvostosta Bretton Woods -järjestelmään, joka luotiin 80 vuotta sitten.

”Elämme talousjärjestelmässä, joka suunniteltiin toisen maailmansodan jälkeen ja joka on pohjimmiltaan kehittyneiden maiden suunnittelema, ja näemme, että nousevilla talouksilla on yhä suurempi painoarvo maailmantaloudessa, mutta niillä ei ole samanlaista painoarvoa maailmantaloutta hallitsevissa instituutioissa.” Guterres ilmoitti sitten, että YK järjestää syyskuussa 2024 tulevaisuushuippukokouksen, jossa pohditaan globaalin rahoitusrakenteen keskeisiä uudistuksia, jotta varmistetaan, että se vastaa nykypäivän haasteisiin.

”Luottamuksen palauttaminen ei tapahdu yhdessä yössä, mutta olen vakuuttunut siitä, että se on välttämätöntä ja mahdollista”, Guterres totesi lopuksi.

Maailman talousfoorumin vuosikokous tarjoaa foorumin, jossa ajattelijat, poliittiset päättäjät ja alan asiantuntijat voivat vaihtaa ajatuksia ja näkökulmia kriittisistä globaaleista kysymyksistä.

Keskustelujen edetessä osallistujat tarkkailevat tarkasti signaaleja, jotka voivat vaikuttaa talouspolitiikkaan, rahoitusmarkkinoihin ja laajempiin maailmantaloutta muokkaaviin suuntauksiin.

Lähde: Asian News International