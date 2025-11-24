Kotimaa Rikos Uutiset

Yksi vangittu epäiltynä Espoossa tapahtuneesta henkirikoksesta

24.11.2025 17:02
Terhi Kiemunki
Kuva: kuvakaappaus Youtube.

21-vuotias mies on vangittu 21.11. epäiltynä Espoon Nöykkiössä yksityisasunnossa tapahtuneesta henkirikoksesta. Asiaa tutkitaan murhana, sillä tekotavan katsotaan olevan erityisen raaka ja julma.

Epäilty oli kohdistanut teräaseella useita iskuja 19-vuotiaaseen uhriin, joka kuoli tapahtumapaikalla saamiinsa vammoihin. Asunnossa oli tapahtumahetkellä uhrin ja epäillyn lisäksi nainen, joka vapautettiin kuulustelujen jälkeen. Naista ei epäillä rikoksesta.

