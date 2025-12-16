Sisä-Suomen poliisi tutkii seksuaalirikosvyyhtiä, jossa on lähes 400 uhria. Ylen tietojen mukaan kaikki uhrit ovat poikia. Epäilty sai heidät kuvaamaan itsestään seksuaalisia videoita.

Epäilty on 27-vuotias mies. Poliisi kertoi Ylelle, että uhrit ovat 9–15-vuotiaita.

Poliisi epäilee, että mies lähetti Snapchatissa uhreille viestejä ja naisten alastonkuvia. Tämän jälkeen hän pyysi heitä lähettämään itsestään vastavuoroisesti kuvia ja videoita, joissa he tekevät seksuaalisia tekoja.

– Yksittäisiä kuvia ja videoita on kymmeniätuhansia, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hannu Kallioniemi kertoo Ylelle.

Uhrien tunnistaminen vei poliisilta kaksi vuotta. Poliisi tunnisti ja kuulusteli yhteensä 364 uhria, mutta poliisi arvioi, että tutkinnassa on yhteensä jopa 900 uhria.

27-vuotiasta miestä epäillään 265 törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, 98 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja yhdestä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä.

Mies on myöntänyt esitutkinnassa syyllistyneensä ”joihinkin rikoksiin”.

Ylen tietojen mukaan mies on tuomittu aiemmin vankeusrangaistukseen alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Epäillyt rikokset tapahtuivat vuosina 2019–2022 eli entisen seksuaalirikoslain aikana. Rikosnimikkeet olisivat nykyisen lain mukaan törkeä seksuaalinen kajoaminen lapseen ja seksuaalinen kajoaminen lapseen.