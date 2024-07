Yle-työryhmän uusi kompromissiesitys miltei samanlainen kuin kesäkuussa käsitelty esitys

Ylen rahoitusta pohtiva parlamentaarinen työryhmä on saanut käsiteltäväkseen uuden kompromissiesityksen. Sitä on tarkoitus käsitellä ryhmän kokouksessa tiistaina. Uudesta kompromissiesityksestä kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Ryhmän jäsen, kansanedustaja Maria Guzenina (sd.) sanoo STT:lle, että esitys on miltei samanlainen kuin kaikkien muiden paitsi perussuomalaisten jo kesäkuun puolivälissä hyväksymä esitys.

Uutta on hänen mukaansa lähinnä se, että arvonlisäverokanta olisi nousemassa 10 prosentista 14 prosenttiin kuusi kuukautta aiemmin esitettyä aikaisemmin. Tämän vaikutus olisi valtiovarainministeriön laskelmien mukaan 10 miljoonaa euroa, mutta käytännössä sen todellista vaikutusta on hankala ennustaa.

– Tämä alv-korotus ei ole yhtään niin yksinkertainen kuin ehkä halutaan antaa ymmärtää. Kun puhutaan puolen vuoden osalta 10 miljoonasta, niin se voi olla esimerkiksi vain kaksi miljoonaa, Guzenina sanoo.

Indeksien jäädytys ja alv-kannan nosto

Esitykseen sisältyy muun muassa indeksien jäädytys kolmelle vuodelle, mikä tarkoittaisi yhteensä noin 45 miljoonan euron kumulatiivista vähennystä vuonna 2027.

Arvonlisäverokannan noston vaikutuksen arvioidaan olevan euromääräisesti noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisäksi esitykseen sisältyy Ylelle velvollisuus tehdä nykyistä enemmän ostoja ulkopuolisilta sisällöntuottajilta.

– On keskusteltu myös siitä, miten jatkossa vielä on tarpeen selvittää esimerkiksi, miten indeksit kattavat kustannusten nousua. Että tuleeko niistä indeksikorotuksista mahdollisesti liian paljon rahaa Ylelle tulevaisuutta katsoen, Guzenina kertoo.

Esityksen hyväksyminen ei ole selvää

Guzenina syyttää perussuomalaisia siitä, että he ovat viivyttäneet työryhmän työtä turhaan. Hän huomauttaa, ettei ryhmä ole kokoontunut useaan viikkoon, kun perussuomalaisten kantaa on odotettu.

– Näyttää siltä, että perussuomalaiset on venyttänyt tätä niin, että he haluavat tehdä mielikuvapolitiikkaa. He haluavat tulla tässä työryhmätyöskentelyssä ulos ikään kuin sankareina ja kertoa, että he olivat se porukka, joka laittoi Ylen talouden kuriin, mikä ei pidä paikkaansa. Tämä kompromissi on ollut kesäkuun puolessavälissä muiden ryhmien yhteisenä ratkaisuna jo pöydällä.

Guzenina sanoo, ettei ole itsestään selvää, että kaikki ryhmät hyväksyvät uuden kompromissiesityksen. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että asian käsittely lykkääntyisi syksyyn.

”Tavoitteena saada tällä viikolla valmiiksi”

Parlamentaarisen Yle-työryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen (kok.) ei vahvistanut STT:lle tietoja kompromissiesityksestä. Hän korostaa, että neuvottelut asiasta ovat kesken.

– Tavoitteena on, että mietintö saataisiin tällä viikolla valmiiksi, hän sanoi.

STT tavoitteli myös työryhmän perussuomalaista jäsentä, kansanedustaja Joakim Vigeliusta, mutta häntä ei tavoitettu haastatteluun. Vigelius on julkisuudessa kertonut vaativansa Ylen rahoitusta leikattavan neljänneksellä.

