YLE: Vantaa kielsi kasvojen peittämisen kouluissa – myös Turussa on tehty samankaltainen linjaus

Vantaan kaupunki tiedotti maanantaina Wilma-viestillä, että se kieltää peruskouluissa kasvot peittävät asusteet. Yle kysyi viidestä muusta Suomen suurimmasta kaupungista, ovatko ne rajoittaneet asusteiden käyttöä ja kuinka laajasta ilmiöstä kasvojen peittämisessä kouluissa on kyse.

Turussa lasten ja nuorten palveluiden lautakunta teki viime syksynä asiasta linjauksen. Sen mukaan oppilaan tai opiskelijan tulee olla tunnistettavissa ja että kasvoja peittävää vaatetusta ei tulisi käyttää.

Sen mukaan oppilaan tai opiskelijan tulee olla tunnistettavissa ja että kasvoja peittävää vaatetusta ei tulisi käyttää.

– Tämä ei ole noussut meillä laajempana ilmiöna esille. Viime syksynä oli 1–2 tapausta, Parantainen kertoo.

Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo sanoi, että perusopetuksessa on ilmennyt muutamia tapauksia, joiden vuoksi on todettu hyväksi linjata asiasta kaupunkitasolla.

Kalon mukaan oppilailla on ollut kommandopipot päässä koulussa, ja kasvoja on ollut peitettynä myös uskonnollisista syistä.

Maanantaina lähetetyssä Wilma-viestissä päätöstä perustellaan psyykkisellä ja sosiaalisella turvallisuudella.

Helsinki, Tampere, Espoo, Oulu: Ei tarvetta kiellolle

Helsinki ei kerää tietoa lasten pukeutumisesta, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas. – Pääsääntöisesti meillä oppilaat tulee tunnistaa turvallisuuden vuoksi ja oppilaan arvioinnin perusteeksi. Lisäksi vuorovaikutus ja kielen oppiminen on yksi tärkeä peruste kasvojen näkemiselle perusopetuksessa.

Tampereen perusopetuksen johtaja Ulla Ojalammi sanoo, että kasvot peittävien asusteiden käyttäminen on Tampereella hyvin harvinaista, eikä tarvetta niiden kieltämiseen ole nähty. – Puhutaan yksittäistapauksista.

Espoossa ei ole ainakaan toistaiseksi katsottu tarpeelliseksi tehdä erillistä linjausta Vantaan tapaan, perusopetuksen johtaja Juha Nurmi kertoo. – Meillä ei ole tilastotietoa kasvoja peittävien asusteiden käytöstä kouluissamme, Nurmi kirjoittaa vastauksessaan.

Oulussa ei ole annettu erillistä ohjetta, sillä ohjaukseen ei ole ollut tarvetta, kertoo sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä. Oulussa asiaa käsiteltiin viime syksynä valtuustoaloitteen vuoksi. Tuolloin koulujen vastaus oli, että Oulun kouluissa ei käytetä kasvot peittäviä asusteita, sanoo Penttilä.