Yleislakko halvaannutti Belgian – taustalla hallituksen epäonnistuminen budjetin hyväksymisessä

15.10.2025 06:45
Nina Metsälä
Kuvakaappaus X.

Tiistaina Belgia pysähtyi, kun kymmenet tuhannet mielenosoittajat marssivat Brysselin kaduille vastustaakseen hallituksen budjettileikkauksia.

Tiistaina 14. lokakuuta Belgia ajautui laajamittaiseen lakkoon, joka pysäytti lentoliikenteen ja sekoitti julkisen liikenteen rytmin. Kymmenet tuhannet ihmiset valmistautuivat marssimaan Brysselin kaduille vastustaakseen liittovaltion hallituksen suunnittelemia säästötoimia.

Brysselin ja Charleroin lentokentillä peruttiin lentoja henkilökunnan ulosmarssien vuoksi, ja metro-, raitiovaunu- sekä bussiyhteydet kärsivät merkittävistä viivästyksistä. Lakon taustalla ovat hallituksen suunnitelmat eläkkeiden uudistamisesta ja menojen karsimisesta, joiden tarkoituksena on kuroa umpeen budjettivajetta. Ammattiliitot kritisoivat toimia epäoikeudenmukaisiksi ja tavallisia kansalaisia kohtuuttomasti rasittaviksi.

Poliisi varoitti etukäteen häiriöistä Brysselin keskustassa, jossa mielenosoittajat kokoontuivat osoittamaan tyytymättömyyttään. Protesti lisää painetta pääministeri Bart De Weverin johtamalle koalitiohallitukselle, joka epäonnistui budjetin hyväksymisessä edellisenä päivänä.

Lähde: European Conservative

