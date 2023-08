Yleisradioyhtiö SVT haluaa pitää vangit Ruotsissa

Ruotsin vankiloissa on akuutti tilapula, ja tilanteen ratkaisemiseksi Tidön hallitus on ehdottanut vankipaikkojen vuokraamista ulkomailta. Kuten muitakin Tidön hallituksen tekemiä ehdotuksia, joilla pyritään puhdistamaan vuosikymmeniä jatkunut huono hallintotapa, Ruotsin yleisradioyhtiö SVT vastustaa tätä.

Tilanpuutteen lisäksi tiukempien rangaistusten odotetaan pahentavan tilannetta entisestään. Vankeinhoitolaitoksen mukaan vankipaikkojen määrä on vähintään kaksinkertaistettava.

Vankipaikkojen vuokraaminen muista maista ei ole uutta, ja sitä on kokeillut muun muassa Norja, ja ensi vuonna Tanska lähettää Kosovoon 300 vankia. SVT löysi kuitenkin tanskalaisen tutkijan, joka ei pidä sitä hyvänä ideana.

”Se on vähän kuin pissaisi housuun pakkasella: ensin se lämmittää mukavasti, mutta sitten se tuntuu märältä ja kylmältä”, sanoo Etelä-Tanskan yliopiston tutkija Linda Kjaer Minke.

Minken mukaan vuokratut vankilapaikat eivät ratkaise mitään pitkällä aikavälillä.

”Ei pystytty varmistamaan, etteivät vangit joudu kidutuksen tai halventavan kohtelun kohteeksi”, hän sanoo.

Hyviä tuloksia

Yksi ehdotuksen kannattajista on Ruotsin valtiopäivämies Fredrik Kärrholm (M).

”EU:lla on yhteiset säännöt, ja tarkastelemme nyt huolellisesti oikeudellisia ja käytännön edellytyksiä. Se ei ole täysin mutkatonta. Mutta naapurimaamme ovat osoittaneet, että se on mahdollista ja että siitä on saatu hyviä tuloksia”, hän sanoo.

