Ylen hallintoneuvoston PS-edustajat tyytyväisiä Ylen hallituksen puheenjohtajavalintaan

Ylen hallintoneuvoston PS-edustajat Matti Apusen valinnasta hallituksen puheenjohtajaksi: ”Yle tarvitsee uudistumishaluisen johtajan”.

Ylen hallintoneuvoston kokous päätti työelämäprofessorin ja politiikan kommentaattorin Matti Apusen valinnasta Ylen hallituksen puheenjohtajaksi tänään.

Perussuomalaiset Yleisradion hallintoneuvoston jäsenet ja kansanedustajat Jari Ronkainen, Leena Meri, Olli Immonen ja Jussi Wihonen ovat tyytyväisiä valintaan.

– Yle on jatkuvassa turbulenssissa ja suurten haasteiden edessä, nyt tarvitaan uudistushaluista johtajaa. Apunen on aiemmin suhtautunut kriittisesti esimerkiksi tutkivaan journalismiin ja kulttuurijournalismiin. Vain omaa toimintaa kriittisesti tarkastelevalla on mahdollisuus kehittyä, Ronkainen perustelee.

Matti Apunen on työelämäprofessori Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Tätä ennen hän on toiminut Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajana sekä päätoimittajana. Lisäksi hän on jalkapallon Veikkausliigan puheenjohtaja. Apusen edeltäjä on puheenjohtajapestin keväällä jättävä Thomas Wilhelmsson.

– Apusella on meriitit hoitaa tuleva tehtävä eikä hänellä ole vahvoja puoluepoliittisia näkemyksiä. Perussuomalaiset kannattaa, että Ylen johdossa on henkilö joka pystyy luovimaan eri näkökulmien välillä, Jussi Wihonen kiteyttää.

Yleisradion toiminta on muutoksen edessä. Hallitus on valmistelemassa esitystä, jossa Ylen julkaisema tekstimuotoinen sisältö rajattaisiin tukemaan liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältäviä julkaisuja. Muutoksen taustalla on Medialiiton Euroopan komissiolle kolme vuotta sitten tekemä kantelu.

– Apunen on puhunut huonoa hallintoa ja paisunutta julkista sektoria vastaan. Uskon että hän tuo tullessaan Ylen toiminnan järkeistämistä sekä avoimuutta – näin ainakin toivon, Leena Meri toteaa.

Perussuomalaiset hallintoneuvoston jäsenet ovat aiemmin suhtautuneet kriittisesti Ylen värittyneeseen tiedonvälitykseen. Tähän toivotaan kiinnitettävän huomiota myös jatkossa.

– Ylen puolueettomuutta tulee vaalia eikä se saa taantua valtaapitävien äänitorveksi. Ylen strategiassa korostetaan riippumattomuutta ja luottamuksen rakentamista eri tavoin ajattelevien ihmisten suhteen. Strategia tulisi vielä siirtää käytäntöön, Olli Immonen toteaa.