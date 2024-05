Ylenpalttiset ilmastokokoukset uhkaavat ilmastoa

Uusi Lundissa Ruotsissa tehty tutkimus osoittaa, että osa maailman mediatietoisimmista ilmastotutkijoista polttaa puolet hiilidioksidiannoksestaan viikossa. Tähän sisältyy matkustaminen ilmastokonferensseihin jännittäviin ja eksoottisiin luksus- ja lomakohteisiin, kertoo uusi ruotsalaistutkimus.

Tutkijat tarkastelivat vuosina 2004-2023 osallistujien päästöjä vuosittaisessa kansainvälisessä vesikonferenssissa, jonka järjesti Association for the Sciences of the Limnology and Oceanography ja johon osallistui keskimäärin 1 500 ihmistä.

Viime vuosina konferenssi on pidetty muun muassa Puerto Ricossa, Havaijilla ja Mallorcalla. Keskimääräiset päästöt osallistujaa kohti konferenssissa olivat 1,3 tonnia hiilidioksidia.

Tämä on verrattavissa päästötasoon henkilöä kohden vuodessa, johon meidän on päästävä, jos haluamme saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteen: 2,3 tonnia vuonna 2030 ja 1,4 tonnia vuonna 2040.

”Konferenssin osallistujana poltat yli puolet vuotuisesta CO2-budjetistasi yhden viikon aikana. Hiilidioksidipäästöistä tulee kiusallinen ongelma, josta kukaan ei halua puhua ja se lakaistaan maton alle”, sanoo Lundin yliopiston biologian professori Emma Kritzberg lehdistötiedotteessa.

Konferenssien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vaatii muutakin kuin pinnallisia toimenpiteitä, kuten kasvisruokavaliota – tiedeyhteisön pitäisi sen sijaan kääntyä käytännön ratkaisuihin lentomatkustamisen vähentämiseksi. Kritzbergin mukaan akateemisen maailman sitoutuminen omien päästöjensä vähentämiseen lisää sen uskottavuutta ja innostaa muita päästöjä aiheuttavia organisaatioita.

”Konferensseihin osallistuvien tutkijoiden keskuudessa on syvällistä tietämystä ja sitoutumista ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista vesistöihin. Itse asiassa 50 prosenttia kaikista viime vuoden esityksistä liittyi ilmastonmuutokseen. ”Konferensseissa painotettiin myös vahvasti sitä, että tämä tieto on käännettävä ja johdettava muutokseen, eikä sitä vain välitetä tiedeyhteisön sisällä”, Kritzberg sanoo.

Uudessa tutkimuksessa osoitetaan useita tapoja vähentää merkittävästi tieteellisten konferenssien hiilidioksidipäästöjä. Tutkimusryhmän mukaan on tärkeää, että toimet kohdennetaan alueille, joilla niillä on suurin vaikutus. Vain kasvisruoan tarjoilun tai sähkökäyttöisen paikallisliikenteen käytön korostamisella ei käytännössä ole suurta merkitystä konferenssin aiheuttamiin kokonaispäästöihin nähden.

”Konferenssien järjestäminen rinnakkain useissa paikoissa samaan aikaan, erityisesti Pohjois-Amerikassa, Keski-Euroopassa ja Aasiassa, voi vähentää päästöjä merkittävästi, koska useimmilla osallistujilla on lyhyempi matkustusmatka. Eikä konferensseja pidä järjestää Mallorcan, Havaijin ja Puerto Ricon kaltaisilla saarilla ja lomakohteissa”, Kritzberg huomauttaa lopuksi.

Lähde: Fria Tider