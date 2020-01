Yli 10 000 ihmistä menehtyi islamilaisissa terrori-iskuissa vuonna 2019

Vuoden 2019 aikana islamilaiset terrori-iskut vaativat yli 10 000 kuolonuhria ja saman verran haavoittuneita.

The Religion of Peace -sivusto on listannut kaikki Yhdysvaltoihin kohdistuneen 9/11 -terrori-iskun jälkeen tapahtuneet islamilaiset terrori-iskut, joita on sivuston mukaan tähän päivään mennessä kaikkiaan 36 137. Uhrien lukumäärä lasketaan sadoissa tuhansissa.

Pelkästään vuonna 2019 islamilaisissa terrori-iskuissa menetti kaikkialla maailmassa henkensä 10 285 ihmistä. Haavoittuneita oli 10 675.

Islamilaisia terrori-iskuja oli vuoden aikana 1735 ja ne tehtiin 53 maassa.

Euroopan tuhoisin islamilainen terrori-isku vuonna 2019 tapahtui 18. maaliskuuta Utrechtissa, missä turkkilaistaustainen Gökmen T. avasi rautatieasemalla tulen tappaen 4 ihmistä. Iskussa haavoittui 2 henkilöä.

The Religion of Peace -sivusto ottaa tilastoihinsa mukaan kansainvälisestä mediasta tapaukset, joiden voidaan riittävällä varmuudella katsoa johtuvan uskonnollisista syistä. Islamin tulee liittyä tapauksiin, mutta sen ei tarvitse olla ainoa syy.