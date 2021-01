Yli 10 000 ihmistä menehtyi islamilaisissa terrori-iskuissa vuonna 2020

Vuoden 2020 aikana islamilaiset terrori-iskut vaativat yli 10 000 kuolonuhria ja lähes saman verran haavoittuneita.

The Religion of Peace -sivusto on listannut kaikki Yhdysvaltoihin kohdistuneen 9/11 -terrori-iskun jälkeen tapahtuneet islamilaiset terrori-iskut, joita on sivuston mukaan tähän päivään mennessä kaikkiaan 38 352. Uhrien lukumäärä lasketaan sadoissa tuhansissa.

Pelkästään vuonna 2020 islamilaisissa terrori-iskuissa menetti kaikkialla maailmassa henkensä 10 085 ihmistä. Haavoittuneita oli 7713.

Islamilaisia terrori-iskuja oli vuoden aikana 2114 ja ne tehtiin 52 maassa.

Euroopassa 19 islamilaista terrori-iskua vuoden 2020 aikana vaativat 20 kuolonuhria ja 58 haavoittunutta.

Tuhoisin jihadistinen isku Euroopassa tapahtui 2. marraskuuta Wienissä, kun maahanmuuttaja-islamisti rynnisti automaattikiväärillä aseistautuneena kaduilla. Iskussa kuoli 4 ja haavoittui 22 ihmistä.

Lähde Religion Of Peace (1, 2).