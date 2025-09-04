Yli 200 valtuutetun ja varavaltuutetun vaalirahoitusilmoitus puuttuu edelleen – pian heitä uhkaa 7 000 euron sakko

Yli 200 alue- ja kuntavaltuutettua ja varavaltuutettua ei ole vieläkään ilmoittanut vaalirahoitustaan. Asiasta kertoo STT:lle Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) johtava tilintarkastaja Pontus Londen.
Lain mukaan vaalirahoitusilmoitukset olisi pitänyt tehdä VTV:lle kesäkuun 16. päivään mennessä. Viimeisimmässä kehotuksessaan VTV pyysi valtuutettuja tekemään ilmoituksen elokuun loppuun mennessä.
VTV on aiemmin kertonut käynnistävänsä syyskuun alussa uhkasakkoprosessin niille, jotka eivät elokuun loppuun mennessä ole tehneet ilmoitusta. Myöhästyneitä uhkaa 7 000 euron sakko. Prosessi alkaa Londenin mukaan keskiviikkona kuulemisilla.
Virasto on ollut kesän aikana yhteydessä henkilöihin, joiden ilmoitus puuttuu. Heille on lähetetty asiasta kehotus kahdesti.
Vaalirahoitusilmoituksissa poliitikot raportoivat vaalikampanjansa lopullisen rahoituksen ja kulut sekä tiedot siitä, keneltä tai miltä tahoilta rahoitus kampanjaan on saatu.
Alue- ja kuntavaalit pidettiin huhtikuussa.
STT