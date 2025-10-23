Yli 40 Saksan lippua nostettiin salkoihin yön aikana – valtion turvallisuusyksikkö epäilee ”poliittista motiivia”

Sauerlandin asukkaat heräsivät poikkeukselliseen näkyyn: yli 40 Saksan lippua oli yön aikana nostettu salkoihin julkisilla paikoilla. Poliisi epäilee poliittista motiivia ja valtion turvallisuusyksikkö tutkii tapausta.

Hagenin poliisi epäilee, että kyseessä saattaa olla poliittisesti motivoitu tempaus. Erityistä huomiota herätti viestintätornin juurelle kiinnitetty kyltti, jossa luki: ”Kansallinen ylpeys ei ole rikos.” Tornin alueelle pääsy vaatii aidan ylittämistä, mikä saattaa täyttää rikosnimikkeen kotirauhan rikkomisesta.

Paikallishallinto reagoi nopeasti: liput poistettiin, rikosilmoitus tehtiin ja poliisi pyytää nyt havaintoja mahdollisista epäilyttävistä henkilöistä tai ajoneuvoista.

Kunnanjohtaja varoittaa ”oikeistotaustasta”

Kunnanjohtaja Birgit Tupat (sitoutumaton) kommentoi, että liput yksityisillä tonteilla eivät ole ongelma, mutta julkisiin tiloihin kohdistuva toiminta on eri asia. ”Jos taustalla on oikeistopoliittinen motiivi, se ei käy laatuun,” hän totesi come-on.de:n mukaan.

Tapaus muistuttaa sosiaalisessa mediassa leviävää kampanjaa nimeltä ”Aktion Flagge hissen”, jossa kehotetaan nostamaan Saksan lippuja näkyville. Kampanjaan liittyvä profiili linkittää verkkokauppaan, mutta virallista vastuunkantajaa ei ole toistaiseksi ilmoittautunut.

Reaktiot jakautuvat – presidentti varoitti symbolin kaappauksesta

Sosiaalisen median kommentit ovat ristiriitaisia. Osa muistuttaa, että musta-puna-kultainen lippu edustaa Saksan demokraattista perinnettä. Myös liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier on hiljattain varoittanut, ettei kansallissymbolia pidä jättää ääriryhmien haltuun.

Poliisi tutkii mahdollisia lisätodisteita

Osa lipuista oli vaikeapääsyisissä paikoissa, ja niiden poistamiseen tarvittiin tikapuita. Kunnan työntekijät kartoittivat sijainnit ja koordinoivat purkamisen. Poliisi selvittää, löytyikö paikalta myös tarroja tai muuta materiaalia, joka voisi antaa lisävihjeitä tekijöistä.

Nachrodt-Wiblingwerde on noin 6 000 asukkaan kunta Märkischer Kreisin alueella. Viime eduskuntavaaleissa CDU:n Paul Ziemiak otti vaalivoiton alueella, mutta AfD nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi 21,3 prosentin kannatuksella.

Lähde: Junge Freiheit

