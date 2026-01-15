Yli 60-vuotiaiden työkyky romahtaa ja nuorten mielenterveysongelmat kuormittavat työkyvyttömyyseläkkeitä

Terveydenhuollon viiveet ja diagnoosipula pahentavat tilannetta, kun kuusikymppiset uupuvat työssä. Kuitenkin nuorten mielenterveysongelmat pitävät eläkehakemukset korkealla.

Työeläkevakuutusyhtiö Elo varoittaa: yli 60-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on noussut räjähdysmäisesti. Vuodesta 2017 lähtien kasvua on kertynyt noin 50 prosenttia. Taustalla vaikuttavat eläkeiän nosto, raskas fyysinen työ sekä terveydenhuollon pitkittyneet jonot ja diagnoosiviiveet, kertoo Talouselämä.

Elon työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki painottaa, että tilanne on vakava:

”Työpaikoilla on tehty vuosien saatossa paljon. Työkykyriskissä olevien ihmisten työtä on opittu keventämään ja muokkaamaan. Näitä käytännön toimia täytyy jatkaa entistä systemaattisemmin. Valitettavasti terveydenhuollon ongelmat vaikuttavat ihmisten tilanteisiin. Diagnooseja ja hoitoon pääsyä voi joutua odottamaan pitkään”, Korhonen-Yrjänheikki kertoo Elon sivustolla.

Mielenterveysongelmat suurin syy nuorten työkyvyttömyyseläkkeisiin

Työikäisten suomalaisten yleisin syy hakea työkyvyttömyyseläkettä on mielenterveyden häiriö. Elo kertoo, että alle 35-vuotiaat muodostavat ryhmän, jossa mielenterveysperusteiset eläkkeet ovat yleisimpiä. Hakemusmäärät ovat tosin viime aikoina tasaantuneet.

Korhonen-Yrjänheikki arvioi:

”On liian aikaista tehdä johtopäätöksiä alle 35-vuotiaiden tilanteesta, mutta sen uskallan sanoa, että hakemusmäärien kasvu näyttää tältä erää taittuneen. Valitettavaa kuitenkin on, että mielenterveyden oireilu erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla on jäänyt pysyvästi korkeammalle tasolle kuin ennen koronaa.”

Työttömyys syö työkykyä

Työttömyys on Korhonen-Yrjänheikin mukaan vakava uhka työkyvylle. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat nuoret, osatyökykyiset ja pitkäaikaistyöttömät.

”Työttömyysjakso on jo lähtökohtaisesti iso riski ihmisen työkyvylle. Juuri nyt pitkät työttömyysputket tulivat ehkä pahimpaan mahdolliseen aikaan. Työttömänä olevien kohdalla riskinä on osaamisen hapertuminen. Työpaikoilla otetaan tekoälyä käyttöön kovalla vauhdilla, ja osaamisvaatimukset muuttuvat.”

