Yli puolet alaikäisiksi väitetyistä turvapaikanhakijoista paljastui täysi-ikäisiksi – Kreikka puuttuu järjestelmän porsaanreikiin

Kreikan hallitus kiristää otettaan turvapaikkaprosessista: väärien ikätietojen antaminen ei enää jää huomaamatta uuden arviointijärjestelmän myötä.

Kreikan viranomaiset ovat paljastaneet, että merkittävä osa turvapaikanhakijoista, jotka ovat ilmoittaneet olevansa alaikäisiä, ovat todellisuudessa täysi-ikäisiä. Tämä käy ilmi maan uuden ikäarviointijärjestelmän ensimmäisistä tuloksista, jotka otettiin käyttöön elokuun lopulla osana maan tiukentuvaa maahanmuuttopolitiikkaa.

Kreikan maahanmuutto- ja turvapaikkaministeri Thanos Plevris kertoi tiistaina, että 104 tarkastellusta tapauksesta 59 hakijaa todettiin täysi-ikäisiksi. ”Seuraukset väärien tietojen antamisesta ovat itsestään selviä”, Plevris totesi.

Kolmiportainen arviointimalli

Uusi järjestelmä, jonka toteutuksesta vastaavat yhteistyössä maahanmuutto- ja terveysministeriöt, perustuu kolmiportaiseen ikäarviointiin. Arviointi suoritetaan yhden päivän aikana ja sisältää:

Lääkärintarkastuksen fyysisen kehityksen arvioimiseksi

Psykososiaalisen arvion alan asiantuntijan toimesta

Vasemman ranteen röntgenkuvauksen luuston kypsyyden määrittämiseksi

Mikäli eri menetelmät antavat ristiriitaisia tuloksia, röntgenkuvaus katsotaan ratkaisevaksi. Arviointi tehdään vain hakijan tai hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella. Kieltäytymistä pidetään viitteenä täysi-ikäisyydestä, mutta se ei estä turvapaikkahakemuksen käsittelyä.

Taustalla väärinkäytösten ehkäisy

Uudistuksen tavoitteena on estää järjestelmän väärinkäyttöä, jossa aikuiset esittävät olevansa alaikäisiä saadakseen erityiskohtelua ja oikeudellista suojaa. Ikäarviointimenettely on osa laajempaa hallituksen linjausta, jonka tarkoituksena on hillitä laitonta maahantuloa ja nopeuttaa turvapaikkaprosesseja.

Heinäkuussa pääministeri Kyriakos Mitsotakis ilmoitti kolmen kuukauden määräaikaisesta keskeytyksestä turvapaikkahakemusten käsittelylle niiltä, jotka saapuvat meriteitse Pohjois-Afrikasta. Perusteluina olivat kansallisen turvallisuuden näkökohdat ja kasvavat tulijamäärät erityisesti Kreetalle ja Gavdoksen saarelle. ”Laittomasti maahan saapuvat pidätetään ja otetaan säilöön”, Mitsotakis painotti parlamentissa.

Säilöönottoja ja karkotuksia

Kaksi viikkoa ilmoituksen jälkeen Kreikan rannikkovartiosto pysäytti 247 siirtolaista Kreetan ja Gavdoksen edustalla. Heidät siirrettiin säilöön Lavrion vastaanottokeskukseen. Yksi henkilö menehtyi myöhemmin sairaalassa vammoihin, jotka hän sai merimatkan aikana.

Ministeri Plevris ilmoitti sosiaalisen median X-alustalla, että kyseisellä ryhmällä ”ei ole oikeutta hakea turvapaikkaa eikä heitä siirretä vastaanottokeskuksiin”. Karkotusmenettelyt on jo aloitettu.

Elektroninen valvonta ja leikkaukset tukijärjestelmiin

Elokuussa hallitus esitteli suunnitelman, jonka mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt varustetaan elektronisilla nilkkapannoilla. Näin heidän liikkumistaan voidaan seurata 30 päivän ajan ennen karkotusta, mikä viranomaisten mukaan tehostaa palautuksia.

Lokakuussa hallitus ilmoitti lähes 30 prosentin leikkauksista turvapaikkatoimintaan kohdistuviin menoihin. Vuosibudjetti supistuu 400 miljoonasta eurosta 288 miljoonaan. Pakolaisille myönnettävät vuokra-avustukset lakkautetaan, käteisavustuksia puolitetaan ja varoja ohjataan sen sijaan työelämävalmiuksien ja kreikan kielen opetuksen tukemiseen.

”Jatkossa turvapaikan saaneet eivät elä pysyvien tukien varassa, vaan integroituvat yhteiskuntaan työn kautta”, Plevris totesi ja kuvaili uudistuksia sekä pelotteeksi laittomalle maahanmuutolle että keinoksi edistää omavaraisuutta.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: