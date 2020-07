Yli puolet briteistä kannattaa kuolemanrangaistusta terroristeille

Redfield & Wilton Strategies -yhtiö toteutti mielipidemittauksen 16. heinäkuuta. Tutkimukseen osallistui 2000 henkilöä.

Tutkimuksessa kysyttiin, missä määrin vastaajat tukisivat tai vastustaisivat kuolemanrangaistusta tuomituille terroristeille Britanniassa.

Britanniassa kuolemanrangaistuksesta luovuttiin vuona 1998, mutta tulokset paljastavat, että 51 prosenttia vastaajista kannattaa kuolemanrangaistusta tuomituille terroristeille.

To what extent would you support or oppose reinstating the death penalty for those convicted of terrorism in the UK?

Support: 51%

Oppose: 26%

Via @RedfieldWilton, 15 Jul.

— Election Maps UK (@ElectionMapsUK) July 16, 2020