Yli puolet ranskalaisista kokee islamin uhaksi tasavallalle. Maahanmuuton rikkaudeksi kokee joka toinen ranskalainen.

2105 äänestyskelpoiselta yli 18-vuotiaalta ranskalaiselta kysyttiin tammikuun lopussa mielipidettä maahanmuutosta ja islamista.

Väittämän ”Islam on uhka tasavallalle” kanssa 62 prosenttia vastaajista oli samaa mieltä. Määrä on sama kuin viime vuonna mutta 6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2015.

Väittämää ”Maahanmuutto on kulttuurisen rikastuksen lähde” tuki 50 prosenttia vastaajista. Luku on kolme prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuonna. Alimmillaan maahanmuuttoa rikkautena on pitänyt 47 prosenttia ranskalaisista vuonna 2017.