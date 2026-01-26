Yli tuhat maahanmuuttajaa jäi kiinni laittomista tuliaseista Itävallassa – syyrialaiset kärjessä

Ulkomaalaisten osuus laittomien aseiden hallussapidossa kasvaa, ja viranomaiset pelkäävät todellisten lukujen olevan vielä suurempia.
Tuore 2024 data paljastaa Itävallassa huolestuttavan kehityksen: yli tuhat ulkomaalaistaustaista henkilöä on raportoitu laittomien tuliaseiden hallussapidosta, kertoo itävaltalainen exxpress.at-uutisportaali. Tapaukset koskevat muun muassa pistooleja, revolvereita, haulikoita ja ammuksia — teräaseita ei ole laskettu mukaan.
Viranomaisten mukaan todelliset luvut voivat olla ilmoitettuja korkeammat, sillä osa tapauksista jää pimentoon. Tilastojen kärjessä ovat syyrialaiset, jotka muodostavat noin 12 prosenttia kaikista ulkomaalaisista epäillyistä. Muita usein esiintyviä kansallisuuksia ovat slovakit, romanialaiset, turkkilaiset, serbit, saksalaiset ja venäläiset (erityisesti tšetšeenitaustaiset), sekä afganistanilaiset. Epäillyistä 102 oli turvapaikanhakijoita.
Samaan aikaan Itävallassa on noin 380 000 rekisteröityä laillista aseenomistajaa, joiden hallussa on arviolta 1,5 miljoonaa tarkasti valvottua asetta. Kontrasti laillisen ja laittoman aseistuksen välillä kasvaa vuosi vuodelta.
Kansalaisten turhautuminen maan maahanmuuttopolitiikkaan näkyy jo selvästi mielipidemittauksissa: valtaosa itävaltalaisista vaatii tiukempia toimia ja selkeitä karkotuksia. Hallituksen luottamusluvut jatkavat laskuaan, kun ihmiset kokevat turvallisuustilanteen heikentyvän.