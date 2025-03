Yliopisto keksi keinon tavoittaa hakijat – kielitaidottomat saavat oman opiskeluväylän luokanopettajakoulutukseen, varhaiskasvatukseen ja sosiaalityöhön

Hakuväylä tulee ainakin aluksi käyttöön luokanopettajakoulutukseen, varhaiskasvatukseen ja sosiaalityöhön. Jos väylä osoittautuu toimivaksi, se voidaan ottaa käyttöön laajemminkin.

Jyväskylän yliopisto avaa ensimmäisenä Suomessa oman väylän hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, uutisoi Yle.

Suomi toisena kielenä-taustaiset voivat jatkossa hakea erillistä väylää pitkin luokanopettajakoulutukseen, varhaiskasvatukseen ja sosiaalityöhön.

”Väylältä hakeudutaan jo olemassa olevaan suomenkieliseen koulutukseen. Kun S2-taustaiset hakevat omaa väyläänsä pitkin, he eivät ole hakuvaiheessa kielellisesti eriarvoisessa asemassa”, kertoo Jyväskylän yliopiston monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen johtaja Peppi Taalas.

Itse opetuksessa ei erotella opiskelijoita toisistaan. Taalas huomauttaa, että suomen kielen taito ei ole riippuvainen siitä, onko henkilö sitä opiskellut ensimmäisenä vai toisena kielenä.

”Myös kotimaisten opiskelijoiden osaamistasot vaihtelevat. Tässä ei oteta tikun nokkaan tiettyä porukkaa, vaan katsotaan, millaista tukea opiskelijat ylipäätään tarvitsevat.”

S2-väylien ensimmäinen hakukierros on kevään 2026 yhteishaussa. Uuden väylän ei odoteta lisäävän aloituspaikkojen määrää.

Kyseessä on merkittävä uudistus

Suomessa on paljon ihmisiä, jotka ovat kirjoittaneet S2-oppimäärän ylioppilaskirjoituksissa, mutta heidän osuutensa yliopistoissa on pieni, kertoo Taalas. Jyväskylän yliopistossa heitä on hänen mukaansa monilla aloilla alle viisi prosenttia.

Yliopiston tavoitteena on löytää keino saada koulutukseen mahdollisimman laaja joukko Suomessa asuvia, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Kyseessä on kokeilu. Jos S2-väylä osoittautuu onnistuneeksi, sitä voidaan laajentaa muihin tutkintoihin. Jos väylä osoittautuu tarpeettomaksi, siitä luovutaan.

Taalas toivoo, että ihmiset suhtautuvat uudistukseen terveellä uteliaisuudella.

”Meidän tulee uudistaa koulutusta, ja tämä on vain yksi keino muiden joukossa.”

Asiaan on kiinnitetty huomiota myös muualla Suomessa

Opetusneuvos Kaisu Piiroinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo, että S2-taustaisten koulutustarpeeseen on kiinnitetty huomiota muuallakin Suomessa.

Esimerkiksi Helsingin yliopisto järjestää maahanmuuttajille KIVAPE-opintoja eli kielituettuja varhaiskasvatuksen perusopintoja. Ne ovat osa Helsingin yliopiston, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston yhteishanketta.

KIVAPE-opinnot eivät yksistään anna varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä, vaan opiskelijoilla on mahdollisuus opintojen jälkeen hakea varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoon tähtäävään koulutukseen.

Jyväskylän yliopiston uudistus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on kehittää Jyväskylän yliopiston monimuotoisuutta ja kansainvälistä vetovoimaa.

Lähde: Yle

