Yliopiston väite: Taru sormusten herrasta on rasistinen – ”valkoisen miehen fantasiamaailma”

Yliopistokurssi rinnastaa J.R.R. Tolkienin kolonialismiin ja Shakespeare’n etniseen harhaan – brittiläinen kirjallisuus vaaditaan ”dekolonisoitavaksi”. Brittiyliopisto syyttää Tolkienia etnisen vihamielisyyden lietsomisesta: örkit ja tummaihoisemmat kansat esitetään ”pahuuden ruumiillistumina”.
Nottinghamin yliopistossa opetettava historian kurssi ”Decolonising Tolkien et al.” (Tolkienin ym. siirtomaavallan purkaminen) väittää, että Taru sormusten herrasta -trilogia osallistuu etniseen syrjintään.
Kurssin vetäjä, tohtori Onyeka Nubia, tulkitsee Tolkienin kuvaavan idän kansat pahoina ja lännen vaaleaihoiset kansat hyveellisinä. Hänen mukaansa teos toistaa kolonialistisia asetelmia, joissa tummaihoiset hahmot – kuten örkit, haradrimit ja eteläiset kansat – esitetään uhkana valkoiselle maailmalle.
Kurssimateriaalissa väitetään, että Tolkienin fantasiamaailma pohjautuu ”anti-afrikkalaiseen antipatiaan”, jossa Afrikan kansat nähdään valkoisen miehen luonnollisina vihollisina. Samalla kritiikki ulottuu myös C.S. Lewisin teokseen ”Velho ja leijona”, jossa Calormen-hahmot kuvataan stereotyyppisesti julmina, pitkine partoineen ja oransseine turbaaneineen.
Yliopiston mukaan opiskelijoiden tehtävänä on ”uudelleenasuttaa” brittiläisen kansanperinteen kirjallinen kaanon – eli kyseenalaistaa sen valkokeskeinen historia. Nubia viittaa myös Shakespeareen, jonka näytelmät hänen mukaansa ”luovat harhakuvan Englannin etnisestä yhtenäisyydestä” jättämällä afrikkalaiset hahmot pois kokonaan.
Tämä ei ole ainoa tapaus, jossa brittiyliopistot ovat joutuneet arvostelun kohteeksi woke-päätöksistään. Leicesterin yliopistossa opiskelijoille kerrottiin hiljattain, että Margaret Thatcherin johtamistyyli muistutti Adolf Hitleriä, ja Donald Trump rinnastettiin terroristijohtajiin kuten Osama bin Laden.
Lähde: Daily Mail
Välillä jo näytti siltä, että tuollainen wokeidiotismi olisi vähenemässä. Mutta eivät hörhöt vielä luovuta.