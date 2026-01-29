Ylivieskassa tapahtunut poikkeuksellinen rikoskokonaisuus syyteharkintaan

Poliisi epäilee kahta Ylivieskan seudulla asuvaa 1980- luvulla syntynyttä miestä pitkään jatkuneesta törkeästä alkoholirikoksesta, törkeästä kiristyksestä ja törkeästä kiskonnasta.

Poliisin käsityksen mukaan miehet ovat myyneet ostamiaan ja valmistamiaan alkoholijuomia huomattavan kalliilla hinnalla sekä kiristäneen ja pahoinpidelleen heiltä edellä kerrottuja tuotteita ostaneita ihmisiä. Rikosten tekemisessä miehiä on avustanut poliisin käsityksen mukaan samalla alueella asuva 1980- luvulla syntynyt nainen. Rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022-2025. Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille toisen rikoksen tutkinnan yhteydessä tulleiden tietojen avulla ja aloitti rikoskokonaisuuden tutkinnan tammikuussa 2025.

Rikoksessa on asianomistajan asemassa kaikkiaan 43 henkilöä. Miehet ovat myyneet heikossa sosioekonomisessa asemassa oleville ihmisille alkoholia ylihintaan ja lainanneet rahaa kohtuuttoman korkealla korolla.

Rikoskokonaisuudessa epäiltynä olevien kahden miehen epäillään syyllistyneen myös kaikkiaan 15 väkivaltarikokseen, joissa asianomistajana on samoja henkilöitä, kuin kiristyksissä ja kiskonnassa. Väkivaltarikoksiin on kuulunut asianomistajien nöyryyttämistä ja alistamista.

Poliisin käsityksen mukaan epäillyt ovat toiminnallaan saaneet rikoshyötyä ainakin 140 000 euroa.

Rikoksesta epäillyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen

Rikoksessa epäiltynä olevat miehet ovat esitutkinnan aikana kiistäneet syyllistyneensä asiassa mihinkään rikokseen. Epäiltynä oleva nainen on puolestaan esitutkinnassa kertonut, että hänet on pakotettu toimimaan miesten apuna erinäisissä epäiltyjen rikosten tekemiseen liittyvissä avustavissa toimissa. Poliisin käsityksen mukaan nainen on säilyttänyt ja siirtänyt rikoksella saatuja käteisvaroja, seurannut rikoksesta epäiltyjen hallussa olleiden asianomistajien pankkitunnusten ja automaattikorttien avulla tilitietoja, kuljettanut epäiltyjä autolla sekä pitänyt kirjaa rikosten asianomistajien veloista.

Rikoksesta epäillyt miehet olivat vangittuna tutkinnan aikana noin kolme kuukautta. Miehet on vapautettu elokuussa 2025, koska vangitsemiselle ei ollut enää edellytyksiä. Avunannosta epäilty nainen oli vangittuna toukokuussa 2025 noin kahden viikon ajan.