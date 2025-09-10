Yökerhot muuttavat musiikkityyliään – taustalla pyrkimys vaikuttaa asiakaskunnan ihonväriin

Tukholman yökerhoissa vaihdetaan rytmit valkoisempaan sävyyn – hiphop ja Afrobeat pannaan jäihin, jotta ”ei-valkoiset asiakkaat” pysyisivät poissa ravintolatiloista.

Ruotsin P3 Nyheterin mukaan kuusi Tukholmassa toimivaa yökerhoa ja ravintolaa on lopettanut hip hopin, RnB:n ja Afrobeatin soittamisen. Alan toimijoiden mukaan yksi syy on se, etteivät he halua houkutella liikaa “ei-valkoisia asiakkaita”.

DJ ja musiikkitoimittaja Hasan Ramic, jolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus alalta, kertoo, ettei ilmiö ole uusi. Hänen mukaansa klubeilla voidaan ensin järjestää hiphop-iltoja, mutta kun yleisön koostumus muuttuu, musiikkityyli vaihdetaan sellaiseen, joka houkuttelee enemmän valkoisia asiakkaita.

Myös eräs vartijana työskentelevä “Adam” vahvistaa, että joillakin klubeilla pyritään säätelemään yleisön etnistä taustaa. Hänen mukaansa joskus “vedetään käsijarrusta”, jos paikalla on liikaa ”muukalaistaustan omaavia ihmisiä”.

Kaikki eivät kuitenkaan tunnista ilmiötä. Ravintoloitsija Faje Gani, joka on aiemmin pyörittänyt Stureplanilla sijaitsevaa Yuc-ravintolaa, sanoo, ettei ole koskaan havainnut musiikkivalintojen taustalla tällaisia motiiveja. Hänen mielestään Ruotsin ravintola- ja klubielämä on monimuotoista.

Lähde: Fria Tider

