Yrittikö Marmariksella vuonna 2008 kauhua levittänyt moottoripyöräraiskaaja seksuaalirikosta Inarissa viisi vuotta myöhemmin?

12 vuotta sitten Turkissa Marmariksessa ”moottoripyöräraiskaajana” tunnettu mies vei yksinäisiä naisia vuorille, missä raiskasi nämä. Keväällä 2020 Lapin käräjäoikeus tuomitsi ulkomaalaismiehen ehdolliseen vankeuteen raiskauksen yrityksestä Inarissa vuonna 2013. Voiko jokin yhdistää näitä maantieteellisesti kovin kaukana toisistaan tapahtuneita äärimmäisen vastenmielisiä rikoksia?

Vuonna 1972 syntynyt Hamza Keskin tuomittiin Lapin käräjäoikeudessa maaliskuussa 2020 raiskauksen yrityksestä. Tuomio jo vuonna 2013 Inarissa tapahtuneesta seksuaalirikoksesta oli 10 kuukautta ehdollista vankeutta.

Vaikka rikoksella oli todistajia, Keskin kiisti rikoksen ja väitti, että hänen entinen vaimonsa oli yrittänyt lavastaa hänet syylliseksi.

Toukokuussa 2020 Hamza Keskin pulpahti esille Oulun käräjäoikeuden oikeudenkäyntilistoilla. Miestä haettiin säilöönotettavaksi.

Säilöönottoa haettiin jatkettavaksi kesäkuussa. Säilöönottoa koskevasta oikeudenkäynnistä laaditusta muutoin tavanomaisesta julkisesta selosteesta nousi esille merkittävä sana – luovutus.

Merkillinen tapaus. Mies sai ehdollisen vankeustuomion 7 vuotta sitten tapahtuneen seksuaalirikoksen yrityksestä Inarissa, ja joku toinen maa vaikuttaa pyytäneen hänen luovutustaan.

Mitähän tapauksesta tietää Internet, sehän ei tunnetusti unohda mitään?

12 vuotta sitten Hamza Keskin -niminen mies nousi Turkissa ja Britanniassa otsikoihin Marmariksen moottoripyöräraiskaajana.

36-vuotias kokki pidätettiin heinäkuussa 2008, kun viimeinen hänen neljästä uhristaan antoi tarkan kuvauksen raiskaajasta.

Mies tunnettiin moottoripyöräraiskaajana, sillä hän väijyi pikkutunneilla yökerhoista saapuvia naisia ja tarjosi heille moottoripyöräkyytiä hotelliin.

– Kun naiset hyväksyivät tarjouksen, hän ajoi Marmariksen taakse vuorille ja raiskasi heidät metsässä, Marmariksen poliisista kerrottiin vuonna 2008.

Eräs uhreista kertoi tuntevansa olonsa tosi typeräksi hyväksyttyään tarjouksen kyydistä.

– Pyysin häntä lopettamaan mutta hän ei kuunnellut. Olin kauhuissani, pelkäsin että hän tappaa minut lopetettuaan.

Raiskauksen päätyttyä Keskin tarjosi uhrille kyytiä hotelliin mutta vaati 2 puntaa korvausta polttoaineesta.

Yksi uhreista oli suomalaisnainen, joka taisteli vastaan ja onnistui pakenemaan metsään.

Ensimmäinen seksuaalirikos tapahtui huhtikuussa 2008, mutta aktiivisin Keskin saman vuoden heinäkuussa, jolloin kolme muuta seksuaalirikosta tapahtuivat.

Turkin poliisi löysi Keskinin valvontakameran kuvien avulla, sillä yksi uhreista oli antanut miehestä tarkan tuntomerkin: syylän nenässä.

Pidätystä seurasi oikeudenkäynti Turkissa, jonka kestäessä järjestettiin useita istuntoja asianosaisten ja todistajien kuulemiseksi.

Keskin kiisti rikokset ja väitti, että hänen entinen vaimonsa oli lavastanut hänet syylliseksi. Vaimon mukaan Keskin oli tunnustanut tälle seksuaalirikokset ja sanonut poliiseja tyhmiksi.

– Ei minun tarvitse raiskata ketään Marmariksen kaltaisessa paikassa. Olen komea ja vapaa, Keskin puolusteli.

Oikeudenkäyntien kolmas istunto pidettiin Turkissa huhtikuussa 2010. Tämän jälkeen jäljet katkeavat, eikä internetistä löydy tietoa, tuomittiinko mies lopulta raskaista seksuaalirikoksista, joista häntä syytettiin.

Entinen vaimo lavasti syylliseksi? Samaa perustelua kuin Turkissa vuonna 2008 käytti saman niminen mies puolustuksenaan Lapissa vuonna 2020.

Kilautetaan tutkinnanjohtajalle Oulun poliisiin.

Hamza Keskin -nimisen henkilön säilöönottoa jatkettiin Oulun käräjäoikeudessa. Julkisesta selosteesta käy ilmi, että kyseessä on luovutusasia. Onko hänestä tehty luovutuspyyntö esimerkiksi Turkista?

– Luovutus tarkoittaa sitä, että kyseessä on yleisen luovutuslain mukainen asia. Silloin joku EU:n ulkopuolinen maa on pyytänyt luovuttamista … mistä sinä sen Turkin siihen sait?

Internet-haulla löytyi tieto että Hamza Keskin on ollut Turkissa syytettynä raskaista seksuaalirikoksista. Liittyykö luovutus siihen?

– Minä en ota siihen kantaa. Puhutaan vain tästä luovutustutkinnasta. Meillä on luovutustutkinta meneillään, Turkki on pyytänyt luovutusta ja asiakirjat on lähetetty oikeusministeriöön. Siellä tehdään luovutusasioissa ratkaisu.

Seuraavaksi soitetaan oikeusministeriöön luovutusasiaa käsittelevälle virkamiehelle.

Oulun käräjäoikeuden julkisesta selosteesta koskien Hamza Keskinin säilöönoton jatkamista käy ilmi, että kyseessä on luovutuspyyntö. Onko Turkki tehnyt hänestä luovutuspyynnön?

– Kyllä on tehnyt.

Mikä luovutuspyyntöön on syynä?

– Hänellä on tuomio Turkissa, ja Turkki haluaa, että hänet luovutetaan suorittamaan vankeusrangaistusta.

Kuinka pitkästä vankeusrangaistuksesta on kyse?

– En voi sanoa.

Kysehän on raskaista seksuaalirikoksista?

– Jos näin sanot.

Internet-haulla löytyy tietoja seksuaalirikosoikeudenkäynneistä 10 vuoden takaa. Tästä on kyse?

– Sen voin sanoa, että tästä on kyse.

Ja hänet on tuomittu Turkissa?

– Hänet on tuomittu Turkissa varsin pitkään vankeusrangaistukseen.

Milloin luovutusasia päätetään?

– Korkein oikeus antaa lausunnon luovuttamisen edellytyksistä ja se kestää useita viikkoja, kuukausi, parikin.

Vaikuttaa siltä, että Marmariksen moottoripyöräraiskaaja lopulta tuomittiin Turkissa ”varsin pitkään” vankeusrangaistukseen. Vaikka oikeusministeriön virkamies ei tuomion pituutta suostu kertomaan, hän kuitenkin vahvistaa, että Keskinin Turkissa saama tuomio on yli kaksi vuotta vankeutta.

Miehen kohtaloksi näyttää koituneen se, että vaikka hän on väittänyt olevansa” komea ja vapaa”, hänen kohtaamansa naiset eivät välttämättä koe häntä puoleensa vetävänä. Hän näyttää päätyneen poliisin tutkaan Lapissa saamansa seksuaalirikostuomion myötä.

Tuliko mies Suomeen välttääkseen turkkilaisen vankilan olosuhteet? Toteutuuko oikeus ja luovutetaanko mies kärsimään julmista seksuaalirikoksista saamaansa pitkää vankeustuomiota Turkkiin?

Luovutuksen saattaisi estää Suomen kansalaisuus, jonka voi saada esimerkiksi avioliiton kautta. Suomen kansalaisia ei luovuteta ulkomaille rangaistusta kärsimään, vaan tällöin tuomio suoritetaan Suomessa.

Pallo on nyt Suomen oikeusministeriöllä. Kansalainen seuraa tapauksen etenemistä.

Kansalainen ei julkaise kommentteja antaneiden Oulun poliisin ja Oikeusministeriön virkamiesten nimiä, sillä ne eivät ole asian kannalta merkityksellisiä. Tekijän nimi julkaistaan asian yhteiskunnallisen merkittävyyden ja hänen Turkissa saamansa tuomion pituuden ja rikoksen luonteen vuoksi.