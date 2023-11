Zakharova: Suomen päätös sulkea tarkastuspiste luo uusia jakolinjoja Eurooppaan

Venäjän ulkoministeriön virallinen edustaja Maria Zakharova kertoi TASS:lle, että Suomen päätös sulkea rajanylityspaikat Venäjän rajalla luo uusia jakolinjoja Eurooppaan, ja Moskovan vastaus näihin toimiin suunnitellaan ministeriöiden välisessä muodossa.

”Sanoimme eilen, että tapahtumien negatiivinen kehitys johtaa luonnollisesti vastatoimiin ja niiden kehittämiseen. Uusien jakolinjojen ilmaantuminen Eurooppaan ei ratkaise ongelmia, vaan vain herättää, Zakharova totesi.

Suomen viranomaiset ilmoittivat torstaina sulkevansa neljä yhdeksästä Venäjän rajan tarkastuspisteestä lauantai-iltana. Päätöksen syyksi mainittiin turvapaikanhakijoiden suuri määrä itärajalla. Zakharova kutsui aiemmin suomalaisten tiedotusvälineiden lausuntoja disinformaatioksi, jonka mukaan Moskovan väitetään tahallaan provosoivan pakolaistilannetta ja päästävän sisään ihmisiä, jotka lähtevät Suomeen ilman tarvittavia asiakirjoja ja korosti, että ”sellaiset väitteet ovat täysin perusteettomia”.

”Tour de Helsinki on yhä mahdollinen – panssarivaunuilla”

Tiistaina venäläisen Rossija 1 -televisiokanavan 60 minuuttia -ohjelmassa juontaja Olga Skabejeva ivaili Suomelle.

– Suomen rajavartijat antoivat meille toisen iskun. Tänään he kielsivät sinua ja minua saapumasta heidän upeaan maahansa polkupyörillä, Kremlin propagandaa häpeilemättä suoltava Skabejeva aloitti.

– No, suosituin vitsi tässä suhteessa on se, että Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksen komentajan Jukka Lukkarin lausunnossa ei ole sanaakaan panssarivaunuista. Tämä tarkoittaa, että Tour de Helsinki tankeilla on edelleen sallittu meille.

Asiasta uutisoi mm. Iltalehti