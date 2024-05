Zelenskyi ja Putin tyrmäävät Macronin vaatimuksen olympiarauhasta kisojen aikana

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi torjui Ranskan johtajan Emmanuel Macronin kehotukset aselevon solmimiseksi Venäjän kanssa Pariisin olympialaisten aikana ja kritisoi länsimaita sodan nopeasta lopettamisesta.

Antiikin Kreikasta asti ulottuvaa muinaista perinnettä aselevosta kisojen aikana ei todennäköisesti noudateta tämän vuoden Pariisin olympialaisissa, jotka järjestetään 26. heinäkuuta – 11. elokuuta Ranskan pääkaupungissa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ehdotti viime kuussa, että tilaisuutta käytettäisiin Ukrainan ja Venäjän väliseen tulitaukoon, mutta näyttää siltä, ettei Kiovaa eikä Moskovaa kiinnosta noudattaa rauhankehotusta.

Vastatessaan Macronin ehdotukseen Agence France-Pressen (AFP) haastattelussa perjantaina presidentti Zelenskyi väitti, että Venäjä käyttäisi olympialaisten tulitaukoa vain hyödykseen siirtäessään joukkoja ja kalustoa ilman pelkoa Ukrainan hyökkäyksestä.

”Jos se on aselepo, olympiarauha olympialaisten ajaksi, maa-aselepo, heillä on etulyöntiasema”, hän sanoi. ”On olemassa vaara, että he tuovat raskasta kalustoa alueellemme, eikä kukaan pysty pysäyttämään heitä”, hän lisäsi.

”Vastustamme aselepoa, joka on vihollisen käsissä”, Zelenskyi totesi.

Ukrainan presidentti sanoi, että hän ilmaisi aiemmin huolensa ehdotuksesta suoraan Macronille ja sanoi kertoneensa Ranskan presidentille: ”Emmanuel, en usko sitä… Ensinnäkin emme luota Putiniin”.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tyrmäsi myös ajatuksen olympiarauhasta Pariisin kisojen aikana ja korosti rajoituksia, joita Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) on asettanut venäläisille urheilijoille Ukrainan valtauksen vuoksi.

Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat saavat kilpailla vain puolueettomina yksilöurheilijoina (AIN). Venäläiset ja valkovenäläiset urheilujoukkueet eivät myöskään saa osallistua olympialaisten joukkuekilpailuihin.

Vaikka Putin sanoi uskovansa, että ”olympialaisten periaatteet, mukaan lukien ’olympiarauha’, ovat hyvin oikeita”, hän vihjasi, että tämä ei ole mahdollista Venäjälle asetettujen pakotteiden vuoksi, jotka hänen mukaansa rikkovat olympialaisten peruskirjaa.

Hän totesi, että KOK ”ei salli urheilijoidemme esiintyä kisoissa tunnuksemme, lippumme ja kansallishymnimme, kanssa”.

”He syyllistyvät rikkomuksiin meitä vastaan ja vaativat meiltä vaatimusten täyttämistä. Hyvät ystävät: emme pääse pitkälle sillä tavalla. Kukaan ei ole koskaan päässyt sopimukseen sillä tavalla”, hän sanoi.

Venäjä ja Valko-Venäjä aikovat järjestää oman urheilukilpailunsa syyskuussa.

Lähde: Breitbart