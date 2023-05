Tapaamisessa BlackRockin varatoimitusjohtajan Philipp Hildebrandin kanssa presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi perjantaina, että tapaaminen lähettää ”vahvan signaalin investointi-ilmapiirin vahvistamisesta”.

”Ukrainan talouden elvyttämiseen tarkoitetun sijoitusrahaston perustamisen yksityiskohdista keskusteltiin tapaamisessa maailman suurimman omaisuudenhoitoyhtiön BlackRockin johdon kanssa. Rahaston perustamisen päätavoitteena on houkutella yksityistä ja julkista pääomaa Ukrainan laajamittaisten yrityshankkeiden toteuttamiseen”, presidentti kirjoitti Telegramissa.

”Se on tärkeää paitsi kansallemme, yhteiskunnallemme, myös yrityksille, yrittäjille ulkomailla. Tänään on historiallinen hetki, koska aivan itsenäisyyden ensimmäisten päivien jälkeen Ukrainassa ei ole ollut näin suuria investointitapauksia. Olemme ylpeitä siitä, että voimme käynnistää tällaisen prosessin”, Zelenskyi lisäsi.

Pahamaineinen sijoitusyhtiö BlackRock, joka tukee kiisteltyä ESG-järjestelmää (Environmental Social Governance), jota usein verrataan Kiinan kommunistisen puolueen sosiaaliseen luottokelpoisuuspisteytykseen, ilmoitti, että yhtiö on suostunut antamaan tukea Ukrainan kehitysrahastolle.

”Tämä on historiallinen hetki, ellei jopa suurin tilaisuus yhdistää yksityinen ja julkinen sektori aikana, jolloin teknologisesta innovaatiosta voi tulla kehityksen katalysaattori”, Philipp Hildebrand sanoi.

