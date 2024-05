”Zelenskyin hallituksen mureneminen voisi olla hyvä uutinen ja lopettaa sodan”, väittää eläkkeellä oleva yhdysvaltalainen eversti

Eläkkeellä oleva Yhdysvaltain eversti Douglas Macgregor on väittänyt, että Ukrainan hallitus on Venäjän ja Ukrainan sodan varjossa ollut jo viikkoja hitaassa mutta varmassa hajoamistilassa.

Pentagonin entinen neuvonantaja ehdotti sosiaalisessa mediassa, että Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin hallituksen kaatuminen voisi auttaa siirtämään konfliktin kohti päätöstä.

”Zelenskyi on erittäin suuressa vaarassa tulla syrjäytetyksi. Tämä on mahdollisesti hyvä uutinen, hänen syrjäyttämisensä voi tasoittaa tietä tämän kauhean sodan päättymiselle”, Macgregor kirjoitti.

The Ukrainian government has been in a state of slow, but certain disintegration for weeks.

Zelensky is at very high risk of being removed.

This is potentially good news, his removal may pave the way for ending this terrible war.

— Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) May 7, 2024