16-vuotias kritisoi islamia, sai 100 000 uhkausta – 11 tuomittiin

Ranskalainen teini-ikäinen Mila herätti runsaasti huomiota julkaistuaan kriittisiä viestejä islamista. Tämä johti siihen, että tyttö uhattiin tappaa ja raiskata. Nyt 11 ihmistä on tuomittu uhkauksista.

Pakistanissa, Afganistanissa, Iranissa, Nigeriassa ja Somaliassa – maissa, joista Ranska on vastaanottanut runsain määrin maahanmuuttajia – jumalanpilkasta voidaan rangaista jopa kuolemalla. Ranskassa näin ei voi tehdä, ja monien Ranskassa oleilevista yli viidestä miljoonasta muslimista on sitä kovin vaikea hyväksyä.

Mila oli 16-vuotias, kun hän kritisoi islamia TikTokissa ja Instagramissa. Livelähetyksen aikana eräs mies aloitti häiriköinnin: ”Olet kaunis, olet kuuma, minkä ikäinen olet?”.

Tyttö ilmoitti katsojille asianmukaisesti olevansa lesbo ja että ”mustat ja arabit” eivät ole hänen tyyppiään.

Sitten hän sanoi katsoen kameraan lauseet, jotka johtivat hillittömään vihaan ja uhkauksiin: ”Koraani on vihan uskonto, siinä on vain viha. Islam on paskaa, uskontonne on paskaa”, hän sanoi ja kuvaili, mitä tekisi heidän ”jumalalleen”.

Tätä seurasi raivostuneiden muslimien viha tappo- ja raiskausuhkauksineen.

Lopulta Mila joutui menemään maan alle ja muuttamaan salaiseen osoitteeseen. Nykyään poliisi suojaa häntä ympäri vuorokauden ja hän joutuu opiskelemaan verkossa, sillä hänen turvallisuuttaan ei voida taata koulussa.

Milalle lähetettiin yli 100 000 uhkausviestiä, mutta vain muutama lähettäjä voitiin tunnistaa ja asettaa syytteeseen.

Loppujen lopuksi 11 syytettyä sai tuomion. Rangaistukset ovat ehdollisia 4-6 kuukauden vankeusrangaistuksia ja sakkoja.

Mila joutuu luultavasti asumaan salaisessa osoitteessa poliisin suojaamana vuosien ajan. Ruotsissa taiteilija Lars Vilks on edelleen poliisin suojauksessa melkein 15 vuotta sen jälkeen, kun häntä vastaan vuonna 2007 ​​julistettiin fatwa islaminuskoisten profeetta Muhammadin pilkkaamisesta.

Lähteet Dagen, Kansalainen.